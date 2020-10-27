"المنصورة الجامعي" عن ولادة توأم لأم مصابة بكورونا: خضعا لمسحة طبية

كشف الدكتور الشعراوي كمال، مدير مستشفى المنصورة الجامعي، تفاصيل إجراء عملية ولادة توأم لسيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي.

ووجه "كمال" الشكر والتقدير إلى العاملين والأطباء والتمريض في المستشفى بعد مشاركتهم في عملية ولادة توأم في المستشفى لأم مصابة بفيروس كورونا، موضحًا أن المستشفى أجرى مسحات طبية للتوأم وستظهر نتائجها غدًا.

وأوضح مدير مستشفى المنصورة الجامعي أن الأبناء المولودين لأم مصابة بكورونا كان أغلبهم أصحاء وغير مصابين بالفيروس، مشيرًا إلى أن المريضة وصلت إلى مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة يوم 21 أكتوبر الجاري وتعاني من أعراض الاصابة بفيروس كورونا المستجد، ووجود التهاب رئوي، إضافة إلى حملها بتوأم في الشهر الثامن.

وأشار إلى حجز السيدة بمجمع العنايات المركزة المخصص للعزل بمستشفيات جامعة المنصورة بعد توقيع الكشف الطبي عليها، حيث قرر أطباء الصدر البدء فورًا في بروتوكول العلاج لفيروس كورونا ومتابعة حالة الحمل، حتى تمت الولادة.