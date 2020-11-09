وفاة مصفف شعر بـ"ماسبيرو".. ومذيعات: رحل صانع السعادة والبهجة

غيّب الموت مصفف الشاعر صابر الحمامي، بالهيئة الوطنية للإعلام، في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد أزمة صحية ألمت به مؤخرًا.

ومن المُقرر أن يُشيع جثمان "الحمامي" من مسجد عمرو ابن العاص، عقب صلاة الظهر، بحسب نجله "أحمد"، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

ونعى عدد كبير من موظفي الهيئة الوطنية للإعلام، الراحل صابر الحمامي، منهم المذيعة هالة فاروق، التي كتبت عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "وداعا يا صابر.. الشهامة والرجولة والجدعنة.. أفضاله وجمايله علينا كلنا.. كل لما أشوفه كنت أقوله لازم تكتب مذكراتك.. صابر تاريخ طويل ومشرف.. قصة كفاح ونجاح.. من أعظم عظماء ماسبيرو.. المثقف رقيق المشاعر.. صانع البهجة والسعادة لكل اللي حواليه.. شخصية متفردة".

ونعته المُذيعة سحر عباس، بقولها: "مات الجدع.. سلاما على مرحلة مهمة في مشوارنا وحياتنا.. سلاما على قلوب اتسعت لمحبة الجميع فأحبها البشر والحجر"، أما الإعلامية هبة رشوان توفيق، فقالت: "رحل الزميل الغالي صابر الحمامي، ولا نملك إلا الدعاء بأن يرحمه الله ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان".

أما المذيعة أسماء حبشي، فقالت: "طول عمرك بتدعي لي.. طول عمرك بتشجعني وبتقولي أحلى كلام في الدنيا.. طول عمرك بتغني لي وبتخليني أغني معاك، ونفضل نغني لحد ماعنينا تدمع، أنت عرفتني معنى الروح الحلوة والمحبة بدون مقابل، أنت أول حد استقبلني في ماسبيرو، وقولت لي أنتي مختلفة وشاطرة، وفيكي مساحة بيضا كبيرة وقلبك متشاف، حبيبي كان كل كلامك مختلف عن الناس مثقف وراقي وحساس ومهذب، أنا جبتلك العود اللي بتحبة من الإمارات يا صابر".

ويعد صابر الحمامي، من أبرز مُصففي الشعر الذين عملوا في التليفزيون المصري، وكذلك القنوات الفضائية الخاصة والأعمال الفنية، وشارك في مسلسل "حكايتي" للفنانة ياسمين صبري، و"يتربى في عزو" و"حنان وحنين" و"لا أحد ينام في الإسكندرية"، و"العصيان" و"العطار والسبع بنات".

وتولى "الحمامي" عمل كوافير وتصفيف شعر للفنانة نهال عنبر في عددٍ من المسلسلات، وكذلك سوسن بدر في مسلسل "الدالي".