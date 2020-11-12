المشدد 10 سنوات لمسجلين سحلا طالبة وسرقا هاتفها وحقيبتها بشبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمعاقبة متهمين مسجلين، سحلا طالبة واستوليا على هاتفها وحقيبة يدها، بالسجن المشدد 10 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار هشام عبدالقادر التوني، وعضوية المستشارين أمير فايز حنا، وأيمن عرابي، بحضور عاطف مينا، رئيس النيابة، وسكرتارية أحمد عياش.

وكشفت التحقيقات تتبع المتهمين طالبة بكلية الزراعة، في أثناء توجهها في الصباح الباكر إلى الكلية، وحال سيرها والحقيبة في يدها، والهاتف في اليد الأخرى، استقل المتهمين دراجة بخارية، وبالقرب منها تهجما عليها، إلا أنها تمكنت من التشبث بالحقيبة، ما أدى إلى سحلها على الأرض، وفي تلك الأثناء تمكن الأهالى من قذف المتهمين بالحجارة، وإيقاف الدراجة فسقطا من عليها، وتمكن أحدهم من الهرب بالهاتف الخاص بالمجني عليها، وضبط الآخر ومعه الحقيبة.

واستندت المحكمة في قرار الإدانة بشهود الواقعة، وهما صاحب "مطعم، وسوبر ماركت"، وأثبتت تحريات المباحث صحة حدوثها.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المتهمين ثبت سرقتهما بالإكراه، ودفع المجني عليها وسحلها على الأرض، فتمكنا من الاستيلاء على حقيبتها والهاتف، كما أنها تعرفت عليهما، وبينت دور كل منهما في الواقعة.