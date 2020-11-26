تقيم بحديقة برفقة 3 أبناء.. "التضامن" تتدخل لإيداع ثلاثينية وأبنائها دار رعاية

توجه فريق حماية الأطفال والكبار بلا مأوي للتعامل مع بلاغ متكرر يفيد بوجود سيدة مع أبنائها تقيم بحديقة بأحد شوارع القاهرة، وذلك بناء على توجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بالتعامل والاستجابة السريعة لحالات أطفال وكبار بلا مأوى.

وعلى الفور تحرك الفريق لمكان البلاغ، وتبين أن السيدة في العقد الثالث من عمرها تقيم بالحديقة برفقة طفلين وابنة من ذوي الاحتياجات الخاصة وبعد محاولات متعددة من قبل الفريق على مدار سنة كاملة لإقناعها بالإيداع في إحدى دور الإيواء خلال عدد من الجلسات، إلا أنها كانت ترفض بشدة ولم تفصح سوى أنها من قرية تقع بين محافظتي البحيرة والإسكندرية.

وأكدة السيدة أن لديها طفلين الأول يدعى "ع"، 3 سنوات، والآخر عبدالرحمن، 4 سنوات، وابنة من ذوي الاحتياجات الخاصة تدعى "ي" وتبلغ من العمر 18 عاما.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، في بيان لها، أنه تم التنسيق مع مأمور قسم شرطة مدينة نصر أول عميد عمرو رضا، والرائد عمرو خليل رئيس عمليات القسم، واتخاذ القرار المناسب لتدخل كل الأطراف وطبقا للإجراءات الاحترازية وبرفقة وحدة شرق القاهرة التابعة لبرنامج حماية الأطفال والكبار بلا مأوى.

قرار بإيداعها إحدى دور الإيواء بعد توقيع الكشف الطبي

وأوضحت أن قوة من القسم تمكنت من ضبط السيدة وتحويلها للنيابة والتي أصدرت قرارا بإيداعها إحدى دور الإيواء، بعد توقيع الكشف الطبي عليها بمستشفى حميات العباسية لبحث إصابتها بفيروس كورونا من عدمه، كما تم إيداع الابنة من ذوي الاحتياجات الخاصة بدار مريم لرعاية المسنين وذوي الإعاقة كما تم إيداع الطفلين بدار تحسين الصحة بالرماية.

من جهته قال حسنى يوسف، مدير البرنامج، إن هناك 13 محافظة على مستوى الجمهورية، بها أعلى نسب أطفال وكبار بلا مأوى، "القاهرة، الجيزة، بني سويف، المنيا، أسيوط، القليوبية، الشرقية، المنوفية، الغربية، الفيوم، الإسكندرية، السويس، بورسعيد"، والبرنامج منذ بدايته يعمل مع الأطفال في وضعية الشارع، سواء بلا مأوى أو أطفال يعملون أعمالا بسيطة مثل بيع المناديل أو الورد وخلافه، بجانب المتواجدين مع أسرهم فى الشارع، والهدف هو إعادة تغيير وضعيتهم من الشارع، وإيوائهم إما في مؤسسات رعاية اجتماعية كفترة انتقالية، أو إعادة دمجهم مع أسرهم.