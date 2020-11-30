صور.. البابا يلتقي أساقفة جنوبي أمريكا و500 كاهن وخادم بالإيبارشية

عقد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مؤتمرًا عن الخدمة عبر تطبيق "زووم"، التقى خلاله بحوالي 500 من كهنة وخدام وخادمات إيبارشية جنوبي الولايات المتحدة الأمريكية، بحضور الأنبا يوسف أسقف الإيبارشية، والأنبا باسيل، والأنبا جريجوري الأسقفين العامين بالإيبارشية.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن البابا ألقى خلال المؤتمر ثلاث محاضرات، الأولى بعنوان "عمل النعمة في الخدمة" من خلال الإصحاح الرابع من رسالة كورنثوس الثانية، والثانية بعنوان "الخادم" من خلال رسالة تيموثاوس الثانية (4 : 1 - 5)؛ والثالثة عن "المخدوم" من خلال رسالة فيلبي (2 : 1 – 5)، واستغرق كل لقاء أكثر من ثلاث ساعات، حيث أجاب البابا بعد كل محاضرة على كل أسئلة واستفسارات الكهنة والخدام والخادمات الذين تفاعلوا بفرح وامتنان شديدين مع البابا الذي أظهر من خلال المؤتمر رعاية ومحبة فياضة لأبنائه من الكهنة والخدام والخادمات في المهجر، واهتمامًا قويًا بالتواصل معهم وإرشادهم فيما يخص العقبات والمشاكل التي تواجههم في الخدمة هناك.

وكان البابا تواضروس التقى بالمقر البابوي، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، الأنبا ميخائيل الأسقف العام لقطاع كنائس حدائق القبة والوايلي ووكيل الكلية الإكليريكية اللاهوتية بالأنبا رويس وبرفقته أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن اللقاء يأتي بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين بعد المائة لتأسيس الكلية والتي افتتحت على يد البابا كيرلس الخامس عام 1893.

وأضاف حليم، في بيان له، أن اللقاء سادته روح طيبة، وأعرب الحاضرون عن العديد من الأفكار والأمنيات التي تمثل آمالهم وطموحاتهم للكلية لإحداث مزيد من التطوير للكلية على كافة الأصعدة لدعم الخدمة بالكنيسة.

ويحرص البابا تواضروس على لقاء أساتذة الكليات الإكليريكية سواء في الأنبا رويس أو بالإسكندرية أو غيرها من الإيبارشيات.

وكان البابا تواضروس الثاني زار بداية الشهر الجاري، مقر الكلية الإكليريكية اللاهوتية بالأنبا رويس في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وألقى محاضرة على طلبة الكلية بعنوان "مقدمات العهد الجديد".

وقال المتحدث باسم الكنيسة، إن البابا تواضروس الثاني، عقد خلال الزيارة اجتماعًا مع أعضاء مجلس لكلية الإكليريكية اللاهوتية.

وكان الأنبا ميخائيل، الأسقف العام لقطاع كنائس حدائق القبة والوايلي ووكيل الكلية، وأعضاء مجلسها استقبلوا البابا تواضروس الثاني لدى وصوله الكلية، بينما رتل الطلبة ألحان استقبال الأب البطريرك.