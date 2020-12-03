40 آلية عسكرية للتحالف تدخل الأراضي السورية نحو ريف الحسكة

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقره العاصمة البريطانية "لندن"، إن 40 آلية عسكرية للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي بقيادة الولايات المتحدة، تدخل الأراضي السورية نحو ريف الحسكة.

وأوضح المرصد السوري، على موقعه على الإنترنت، أن القافلة دخلت من معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق إلى الأراضي السورية.

وأضاف المرصد السوري: تتألف القافلة من 40 شاحنة محملة بمواد لوجستية ومعدات عسكرية وجرافات وصهاريج محملة بالوقود، واتجهت نحو القواعد العسكرية لـ”التحالف الدولي” في ريف الحسكة.

وفي 28 نوفمبر الماضي، دخلت قافلة للتحالف من معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق إلى الأراضي السورية، وتألفت القافلة من 35 شاحنة محملة بمواد لوجستية ومعدات عسكرية وجرافات وصهاريج محملة بالوقود، واتجهت نحو القواعد العسكرية للتحالف الدولي في ريف الحسكة.

وكان التحالف الدولي، أعلن في أكتوبر الماضي، مقتل أكثر من 1400 مدني عن طريق الخطأ في غارات جوية للتحالف في العراق وسوريا منذ بدء العمليات العسكرية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي عام 2014.

وكان كريستوفر ماير، رئيس فريق العمل الخاص بهزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أعلن الاثنين الماضي، استقالته من منصبه.