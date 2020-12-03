المبعوث الأممي لليمن يستنكر الوضع الإنساني في تعز

أعرب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن جريفيث، في بيان، اليوم، عن أسفه لعدم إحراز أي تقدم بشأن التفاهم حول مدينة تعز، الذي تم الاتفاق عليه في ستوكهولم.

واستنكر جريفيث، الوضع الإنساني المتردي في تعز بسبب استمرار إغلاق الطرق والنشاط العسكري المستمر، وانعدام الأمن.

وأدان المبعوث الأممي، جميع أعمال العنف ضد المدنيين والهجمات على البنية التحتية في المدينة، مشيرا إلى أن التكلفة البشرية للحرب في تعز غير مقبولة.

وشدد جريفيث على مواصلة الجهود للتوصل إلى حل سياسي يفيد جميع اليمنيين بمن فيهم سكان تعز.

وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إنه لم يعد مقبولا تجاهل المجتمع الدولي لممارسات الميليشيا الحوثية وعقيدتها المتطرفة وشعاراتها العنصرية ونشرها ثقافة العنف والكراهية التي لا تقل فظاعة عن داعش والقاعدة.