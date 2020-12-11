المشاركون بالقمة الأوروبية يتفقون على فرض عقوبات على تركيا

اتفق المشاركون في القمة الأوروبية التي عقدت اليوم، على فرض عقوبات على تركيا، وفقا لما ذكرته قناة العربية الإخبارية.

ووفي وقت سابق، كان قد أوضح دبلوماسي إن القمة الأوربية ستوصي بإدراج عدد من الشخصيات التركية وكيانات على قائمة العقوبات أيضاً، كما أكد عدد من الدبلوماسيون بأنه من الممكن اتخاذ إجراءات إضافية ضد تركيا إذا واصلت سياستها حسبما نشر موقع العربية عاجل على تويتر.

فيما قد أوضحت " رويترز" إن الولايات المتحدة الأمريكية تستعد لفرض عقوبات أيضا على تركيا، ومن الوارد أن تلك العقوبات تعلن في أي لحظة.

مصادر: يمكن إعلان العقوبات على أنقرة في أي وقت

وكانت قد أوضحت 4 مصادر من بينها مسؤولان أمريكيان لوكالة "رويترز" للأنباء، أمس إن الخطوة التي طال انتظارها، والتي من المرجح أن تثير غضب أنقرة وتعقد بشدة العلاقات مع الإدارة القادمة للرئيس المنتخب جو بايدن، يمكن الإعلان عنها في أي وقت، وأكدت المصادر بأن العقوبات ستستهدف الرئاسة التركية للصناعات الدفاعية ورئيسها إسماعيل دمير، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

ويمكن لوزارة الخارجية الأمريكية تغيير خططها وتوسيع نطاق العقوبات المخططة ضد تركيا، حليف الناتو لعقود أو تضييقه، فيما قالت المصادر إن الإعلان عن العقوبات في شكلها الحالي بات وشيكا.

وأضاف عدد من المصادر بأن الولايات المتحدة بعد انتظار طويل لتغيير تركيا مسارها في مواجهة تحذيرات الولايات المتحدة بشأن متطلبات العقوبات بموجب القانون، مستعدة أخيرا للتحرك، فيما كانت روسيا قد سلمت أنظمة صواريخ "إس -400" أرض-جو، العام الماضي، واختبرتها تركيا في أكتوبر الماضي.

وزعمت أنقرة، أنه لن يتم دمج أنطمة صواريخ "إس - 400" في أنظمة حلف شمال الأطلسي"الناتو"، وأنها لا تشكل أي تهديد، داعية إلى تشكيل مجموعة عمل مشتركة حول هذه القضية.