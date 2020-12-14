القبض على طالبة بشبرا الخيمة تدير صفحات وهمية لحجز رحلات سياحية

ألقت أجهزة الأمن فى القليوبية القبض على فتاة قامت بإنشاء 3 صفحات على الفيس بوك في شبرا الخيمة للنصب على المواطنين بعمل حجوزات وهمية لهم فى فنادق كبرى داخل البلاد بفنادق متعددة بأسعار منخفضة والتحصل منهم على مبالغ مالية يتم تحويلها عن طريق حساب بنكي كدفعة لجدية الحجز أخطرت النيابة فتولت التحقيق وأمرت بحبسها وطلب تحريات المباحث.

تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية عدة بلاغات من العديد من المواطنين بتعرضهم للنصب والاحتيال عليهم من خلال إنشاء عدد "3" صفحات على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" وإيهامهم بقدرة مديرة الصفحة على توفير حجوزات سياحية داخل البلاد بفنادق متعددة بأسعار منخفضة وتحصلت منهم على مبالغ مالية تم تحويلها عن طريق حساب بنكي كدفعة لجدية الحجز.

جري تشكيل فريق بحث قاده اللواء حاتم حداد مدير المباحث والعميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية وتوصل فريق البحث الى أن وراء ارتكاب تلك الوقائع "طالبة جامعية لها معلومات جنائية "سبق اتهامها ومطلوب التنفيذ عليها فى العديد من قضايا النصب مقيمة بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثانى بالقليوبية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية أمكن ضبطها، وعثر بحوزتها على هاتف محمول بفحصه تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابها تلك الوقائع وقيامها بإنشاء "3" صفحات وهمية تقوم بإدارتها.

وكشف حساب صادر من أحد البنوك خاص بالمتهمة ومحول عليه المبالغ المالية المتحصل عليها وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات والضبط اعترفت وأقرت بإنفاقها جميع المبالغ التي تحصلت عليها من نشاطها الإجرامى.