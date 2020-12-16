بالصور.. القابضة للمياه تكرم أبناء العاملين المتفوقين دراسيا

كرم المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أبناء العاملين المتفوقين دراسيا في مراحل التعليم المختلفة، للعام الدراسي 2019/2020، في إطار حرص الشركة على التواصل الاجتماعي مع العاملين، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.

نماذج مشرفة تساهم فى بناء الوطن

وأعرب المهندس ممدوح رسلان، عن سعادته بالطلاب المتفوقين باعتبارهم نماذج مشرفة تساهم فى بناء الوطن، وحثهم لبذل المزيد من الجهد لمستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح.

جاء ذلك أثناء احتفالية التكريم التى نظمتها الإدارة العامة للعلاقات العامة بالشركة القابضة، لتكريم المتفوقين من أبناء العاملين، بحضور الدكتور صلاح بيومى نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

الحفل يقام لأول مرة بالشركة وسيستمر خلال الاعوام القادمة

وقالت هناء عامر مدير عام العلاقات العامة بالشركة، أن التكريم شمل 21 من ابناء العاملين منهم 13 بالشهادة الابتدائية، و6 بالشهادة الاعدادية، و2 بالثانوية العامة، ومنحهم شهادة تقدير ومبلغ مالى، مشيرة الى ان هذا الحفل يقام لأول مرة بالشركة وسيستمر خلال الاعوام القادمة.

98% نسبة تغطية مياه الشرب على مستوى الجمهورية

وبلغت نسبة تغطية مياه الشرب على مستوى الجمهورية 98%، وبلغت أطوال شبكات المياه 160 ألف كيلومتر وعدد المشتركين بخدمة مياه الشرب 16 مليون مشترك لتغطية 100 مليون مواطن،

تحلية مياه البحر بالمحافظات الساحلية

وتتوسع الدولة تتوسع حاليا فى تحلية مياه البحر بالمحافظات الساحلية، فضلا عن زيادة نسبة تغطية الصرف الصحى لتصل إلى أكثر من 61.5% من عدد سكان الجمهورية.

تحسين أداء المحطات

وبلغ عدد المحطات الحاصلة على شهادة الإدارة الفنية المستدامةـ TSMـ 200 محطة، وهى شهادة دولية تمنح فى مجال المرافق لتحسين أداء المحطات، وتدريب وتأهيل مهندسين من الشركة ليكونوا مفتشين على المحطات لمنح تلك الشهادة للمحطات التى تستوفى المعايير اللازمة.

وأنشأت القابضة 4 مدارس ثانوية فنية لمياه الشرب والصرف الصحى، تؤهل خريجيها ليكونوا فنيين مدربين على أعلى مستوى للعمل فى هذا المجال، كما تتيح للمتميزين الالتحاق بكليات الهندسة،

وتم تنفيذ عدد من البرامج التدريبية لرفع كفاءة العاملين بالمجالات الإدارية والفنية باعتبار العنصر البشرى من أهم موارد تطوير الأداء، كما نفذت العديد من البرامج التدريبية لعدد من المهندسين من الدول العربية.