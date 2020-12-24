رئيس دينية البرلمان: مستمرون في محاربة الإرهاب

أكد الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن مجلس النواب الحالي يعبر عن جميع فئات المجتمع ويعبر عن التنوع الحقيقي تحت قبة البرلمان.

و أشار عقب استخراج كارنيه العضوية لبرلمان 2021، أن مكافحة التطرف الديني كانت ولا تزال أحد أهداف اللجنة.

وقال العبد: «شيء غريب من يوجهون اتهامات لمصر في ملف حقوق الإنسان دون تقصي الحقائق، فهؤلاء يسعون للشوشرة على إنجازات الدولة المصرية وعليهم أن ينظروا إلى أوضاعهم قبل الحديث عن الدولة المصرية».

وأكد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب أن محاربة الإرهاب الفكري والتطرف أحد أهم أهداف كافة مؤسسات الدولة الدينية والتشريعية والتنفيذية.

وأوضح أن الجميع يعمل لمواجهة التطرف سواء في الداخل أو الخارج، والنواب كانوا يسافرون دول العالم لإطلاع الخارج على الحقائق بعيدا عن الشوشرة والتزييف.

وأشاد بالتنسيق بعودة مجلس الشيوخ للحياة السياسية موضحا أن المجالس التشريعية تتعاون فيما بينها بما يحقق المصلحة العليا للدولة المصرية.