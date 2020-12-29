التسلسل الزمني لكورونا في مصر.. من تسجيل أول إصابة حتى وصول اللقاح

سجلت مصر أمس الإثنين 1359 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، الذي يضرب العالم، فضلًا عن تسجيل 61 حالة وفاة، وهو ما يؤكد أن أعداد الإصابات والوفيات جراء الفيروس اللعين في ارتفاع مستمر، وهذا الأمر لا يقتصر على مصر فقط، بل معظم دول العالم، خاصة بعد أن سجلت بريطانيا وجنوب أفريقيا وكذلك استراليا حالات إصابة بسلالة جديدة من فيروس كورونا.

وترصد «الوطن» التسلسل الزمني لفيروس كورونا في مصر

- في 14 فبراير الماضي اكتشاف أول حالة إيجابية حاملة للفيروس لشخص أجنبي.

- 5 مارس تم اكتشاف أول حالة إصابة بين المواطنين داخل البلاد.

- 8 مارس وفاة سائح ألماني يبلغ من العمر 60 عاما في مدينة الغردقة.

- 16 مارس قرر وزير الطيران إغلاق المطارات وإيقاف جميع الرحلات الجوية في البلاد.

- 17 مارس أعلنت وزارة الصحة فرض حالة طوارئ صحية مشددة.

- 17 مارس تم وقف العروض في دور السينما والمسارح للحد من انتشار الفيروس.

- 17 مارس تم وقف تصدير الكحول والمطهرات ووسائل الوقاية والتعقيم والأقنعة الطبية لمدة 3 أشهر للاستفادة منها داخل البلاد.

- 19 مارس إغلاق جميع المطاعم والمقاهي والملاهي الليلية والأماكن العامة لـ 11 ساعة يوميا.

- 21 مارس تعليق الصلاة في جميع المساجد مع تعديل صيغة الأذان بإضافة عبارة «ألا صلوا في بيوتكم».

- 21 مارس أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية غلق جميع الكنائس وإيقاف الخدمات الطقسية والقداسات.

- 24 مارس رئيس الوزراء أعلن 7 قرارات من بينها حظر حركة المواطنين من الساعة 7 مساءً وحتى السادسة صباحا.

- 24 مارس إعلان قرار مد تعليق الدراسة في المدارس والجامعات أسبوعين ومد تعليق حركة الطيران أسبوعين.

- 29 مارس أعلنت وزارة الأوقاف مد غلق المساجد والزوايا وتعليق صلوات الجمع والجماعات إلى أجل غير مسمى.

- 4 إبريل تم إغلاق مستشفى المعهد القومي للأورام أمام المرضى مؤقتا بعد ظهور 17 حالة بين طاقمة الطبي.

- 13 إبريل بدء صرف منحة المبادرة الرئاسية لدعم العمالة غير المنتظمة المتأثرة بفيروس كورونا.

- 23 إبريل أصدرت الحكومة قرارًا بتغيير موعد حظر التجوال الجزئي ليبدأ من الساعة التاسعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحًا.

- 14 مايو أعلنت وزارة الصحة خطة التعايش مع كورونا من أجل عودة الحياة إلى طبيعتها.

- 17 مايو قررت الحكومة زيادة فترة حظر التجول اليومي أربع ساعات خلال فترة عيد الفطر

- 5 يونيو أعلنت وزارة الصحة نجاح تجربة حقن المصابين ببلازما المتعافين من الفيروس لعلاج الحالات الحرجة

- 12 يونيو أعلنت الحكومة حزمة إجراءات جديدة لمواجهة كورونا تم العمل بها حتى نهاية الشهر.

- 27 يونيو قررت الحكومة إلغاء حظر التجول مع فرض الإجراءات الاحترازية.

- 2 يوليو سجل المركز القومي للبحوث أربع أنواع من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في مرحلة التجارب ما قبل الإكلينيكية.

- 29 يوليو أعلنت وزارة الصحة صرف علاج فيروس كورونا لـ 38 ألف حالة في العزل المنزلي.

- 3 أغسطس أعلنت وزارة الصحة أن محافظة جنوب سيناء أول محافظة تسجل صفر إصابات.

- 1 سبتمبر تم تطبيق قرار حظر دخول القادمين من الخارج دون تحليل كورونا.

- 12 سبتمبر أعلنت وزارة الصحة بدء إجراء التجارب الإكلينكية على لقاحين.

- 27 سبتمبر وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة باستمرار صرف منحة العمالة المؤقته حتى نهاية العام.

- 3 أكتوبر وصل أول رحلتي طيران من فرنسا في ظل كورونا إلى الغردقة ومرسى علم بعد توقف دام 6 أشهر.

- 24 أكتوبر وصول أول رحلة طيران تشيكية إلى مطار مرسى علم بعد توقف دام 7 أشهر.

- 10 ديسمبر وصول الدفعة الاولى من لقاح شركة سينوفارم الصينية المضاد لفيروس كورونا

- 20 ديسمبر تشكيل غرفة عمليات بوزارة الصحة لمتابعة خطة توزيع اللقاح.

- 20 ديسمبر رئيس الوزراء يكلف بالتيسير على المواطنين الذين سيتم تطعيمهم باللقاح.