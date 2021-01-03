برلماني: برنامج تأهيلي لشباب قليوب والقناطر في مجال خدمة المجتمع

أعلن النائب عادل عامر عضو مجلس النواب بدائرة قليوب والقناطر عن حزب مستقبل وطن، أنه بصدد تجهيز برنامج تأهيلى لشباب الدائرة من خلال متخصصين في ملف خدمة المجتمع والعمل العام بالتعاون مع أكاديمية متخصصة لدعم شباب الدائرة في مجالات العمل التنموي والسياسي لخدمة قراهم ومدنهم، مشيرا إلى أن الباب مفتوح لكل من يرغب فى المشاركة والسعي لخدمة مجتمعة من خلال التواصل عبر العمل العام.

جاء ذلك خلال لقاء النائب الشهرى بشباب القرى بالدائرة من أبناء قليوب والقناطر الخيرية بواقع 5 شباب من كل قرية، حيث تم عرض ما تم إنجازه الشهر الماضى ومناقشة الجديد من المشكلات وملفات خاصة بالدائرة.

قال عامر إنه يرسخ فكرة المشاركة الشبابية ودمجهم فى العمل العام والتنموى وتأهيلهم لهذه المهمة طبقا لتوجيهات القيادة السياسية تجاه تمكين الشباب لأنهم هم الثروة الحقيقية للبلاد وواجب على النواب والسياسيين تأهيلهم واستثمارهم حتى تنتفع بهم بلادهم.

واستعرض النائب المشكلات الطارئة التى شارك فيها الشباب بالتواصل مع النائب حتى تم حلها، ومنها مشاركة شباب شلقان مع أعضاء جمعية تنمية المجتمع المحلي بالقرية بإعادة مكتب بريد شلقان من قرية الخرقانية إلى مقر جمعية تنمية المجتمع المحلي بشلقان لراحة أصحاب المعاشات وكبارالسن وأصحاب الاحتياجات الخاصة.

كما شارك شباب أجهور الصغرى فى حل مشكلة عطل محطة مياه الشرب بأجهور الصغرى وغرق موقع محطة المياه وأيضا المشاركة الفعالة فى لجان إدارة أزمة كورونا.

وكان النائب في وقت سابق قد أعلن عن تدشين اتحاد للشباب بالدائرة بهدف حث الشباب على الخدمة المجتمعية والمشاركة في حل مشاكل بلادهم، حيث جرى تشكيل فريق عمل من كل قرية مكون من 5 شباب محبين ومهتمين بالشأن العام لحصر أبرز مشاكل قراهم والسعي إلى حلها.

وتأتي الفكرة استكمالا لما تم تطبيقه في دورة البرلمان المنقضية خلال الـ5 سنوات الماضية بهدف تعميم هذا النموذج فى برلمان 2020، خصوصا بعد ضم قليوب إلى القناطر الخيرية في دائرة واحدة إيمانا بأهمية تمكين الشباب ولا بد من الاستفادة من توظيف حيويتهم وقدراتهم لتحقيق مزيد من التقدم في الملف التنموي.