فتاة الهرم المغتصبة باكية: «حطوا المطواة على رقبتي»

"حطوا السكين على رقبتي، واغتصبوني 4 ساعات، بعد ما خطفوني من الشارع وأنا رايحة أقابل صاحبي في الطوابق فيصل".

بهذه الكلمات أدلت فتاة الهرم المغتصبة بأقوالها أمام النيابة العامة التي قررت إحالتها إلي مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها لبيان ما بها من إصابات، وكلفت الطب الشرعي بموافاة النيابة بنتائج الكشف لاتخاذ ما تراه قانونًا بحق المتهمين بعد أن قررت النيابة حبسهما على ذمة التحقيقات بتهمة الخطف والاغتصاب وحيازة سلاح أبيض لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

المتهمان يعترفان: لبسها كان مثير

وأفادت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين "محمد.ع" 21 سنة سائق توتوك و"محمد.ج" 20 سنة عاطل لم ينكرا الجريمة بل بررها بقولهما : "هي كانت ماشية في الشارع ولبسها كان مثير، فاتفقت أنا وصاحبي ناخدها الشقة، ولما قربنا منها وكلمناها نهرتهما"، وأن المتهمين طاردا الفتاة بعد أن اتفق مع صديقه على إدعاء أنها سرقت من أحدهما تليفون محمول وأحدثا حالة من الهرج في الشارع وتمكنا من دفعها داخل دراجتهما النارية عنوة متظاهرين أمام المارة بتسليمها إلي الشرطة.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين تمكنا من اقتياد الفتاة عنوة إلي شقة أحدهما في شارع أحمد حمدي في منطقة الطوابق فيصل واعتديا عليها جنسيًا بالإكراه، وأن المتهمين لم يرحما الفتاة التي ظلت تتوسل إليهما وظلا يعتديان عليها عدة ساعات متصلة، وبحسب حديثها أنها كانت تبكي أثناء ممارسة العلاقة، ولما انتهينا أخدنها من الشقة وتركناها في الشارع وهربنا من الشارع قبل أن تستغيث بالمارة.

التحريات: رواية المجني عليها صحيحة

وأكدت تحريات المباحث أن رواية المجني عليها "هبة .ع"، 28 سنة، مصففة شعر "كوافيرة"، التي ذكرتها بأنها كانت في طريقها لزيارة صديقها "جدعون.ن"، 34 سنة، في شارع أحمد حمدي في منطقة الطوابق بفيصل، وأن المتهمين، افتعلا مشاجرة معها، وتمكنا من دفعها عنوة داخل توكتوك صحيحة، واتهمتهما بالخطف بعد أن أدعيا كذبًا أنها سرقت هاتف أحدهما ونجحا في اقتيادها بالقوة إلي الشقة.