وفاة والدة ناصر البرنس بعد صراع مع المرض

توفيت والدة ناصر البرنس، صاحب أحد أشهر مطاعم الكبدة في القاهرة الكبرى، منذ قليل، وذلك وفقا لصفحته الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكانت والدة البرنس تعاني من مشكلات في القلب والكبد، أدت إلى بتر قدمها، قبل أن تفارق الحياة اليوم متأثرة بمضاعفات المرض، بحسب الصفحة الرسمية للبرنس.

وجاء في منشور النعي: «انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة الحاج ناصر البرنس.. وإنا لله وإنا إليه راجعون.. الخارجة بعد صلاة العصر من مستشفى دار الفؤاد بمدينة 6 أكتوبر.. والدفنة بمقابر العائلة بطريق الفيوم.. اللهم اغفر لها وارحمها وأسكنها فسيح جناتك».

وبين الحين والآخر يظهر ناصر البرنس على شاشات البرامج تلفزيونية للحديث عن مشواره في مجال المأكولات السريعة وأفضل الوجبات التي يقدمها.

ومن أبرز اللقاءات الإعلامية التي أجراها البرنس، في برنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، و«قهوة أشرف» مع الفنان أشرف عبدالباقي عبر شاشة «الحياة»، كما ظهر مؤخرًا على قناة «الأهلي» في احتفالية ليلة رأس السنة، رفقة الإعلامي خيرت الشاطر لاعب النادي الأهلي الأسبق، ومحمد بركات مدير المنتخب الوطني ولاعب الأهلي الأسبق وسيد معوض لاعب الأهلي الأسبق.