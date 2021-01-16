اتفاقية عمل لصرف تعويضات ومكآفات لـ224 عاملا بـ«فندق ميريديان»

نجحت جهود وزارة القوى العاملة، بالتعاون مع الشركة الوطنية للإسكان للنقابات المهنية بصفتها الشركة المالكة لفندق «ميريديان هليوبوليس»، والنقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، واللجنة النقابية للعاملين بالفندق، في إبرام اتفاقية عمل جماعية تنص على صرف بعض المزايا لـ224 عاملًا بالشركة.

تعويض من لم يتجاوز الـ60 عاما بشهرين على الأجر الشهري الشامل عن كل سنة خدمة.. بحد أقصى 20 ألف شهرياً

وأوضح محمد سعفان وزير القوى العاملة، أنَّ الاتفاقية نصت على تسوية رضائية لمستحقات العاملين بفندق «ميريديان هليوبوليس» بتعويض العاملين الذين لم يتجاوزوا سن الستين بصرف شهرين على الأجر الشهري الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية بحد أقصى 20 ألف جنيه شهرياً وصرف باقي المدة المتبقية في العقد للعاملين بعقود محددة المدة.

صرف 5 آلاف جنيه مكافأة لكل موظف.. و1000 جنيه عن كل سنة خدمة كاملة

ووفق الاتفاقية، تصرف 5 آلاف جنيه مكافأة لكل موظف من العمالة الدائمة دفعة واحدة فقط، و1000 جنيه عن كل سنة خدمة كاملة للعمالة محددة المدة مكافأة عن مدة عملهم بالفندق.

كما نصت الاتفاقية، على أنَّ يتمّ صرف التعويضات للعاملين بفندق «ميريديان هليوبوليس» من خلال الشركة المالكة مع مراعاة أن يتمّ إصدار الشيكات للعمال المقترضين من البنوك بشيكات مسحوبة لأمر البنك المقرض وذلك لإجراء التسوية المطلوبة لكل عامل من البنك المقرض له وذلك في موعد غايته أول فبراير 2021.

وقع الاتفاقية عن الشركة الوطنية للنقابات المهنية، سعيد عبدالباقي إبراهيم بصفته العضو المنتدب للشركة، كطرف أول، وعن النقابة العامة للعاملين بالسياحة ممدوح محمدي رئيس النقابة، وعن اللجنة النقابية كلاً من عبدالفتاح خطاب رئيس اللجنة، ومجدي عباس نائب الرئيس، ومحمد فاوي الأمين العام، ومجدي محمد عبدالسلام الأمين العام المساعد، وشريف حسن، وعاطف عبدالموجود، ومحمد عبدالوهاب، بصفتهم أعضاء باللجنة.

ووجه وزير القوى العاملة، الشكر لإدارة الشركة وممثلي العمال على استجابتهم لجهود التسوية الودية وتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء مما يعود بالنفع على كل منهما والصالح العام.