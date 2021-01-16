«لو بتشتري أون لاين».. طرق معرفة مقاس حذائك المناسب

مع التزام الناس بقواعد وإجراءات التباعد الاجتماعي، لجأ الكثيرون إلى التسوق عبر الإنترنت وشراء كافة احتياجاتهم «أون لاين»، ولكن قد يقعون في أزمة عند اختيار مقاس أحذيتهم خاصة، حيث يعاني الكثيرين من المتسوقين عبر الإنترنت من عدم معرفة المقاس المناسب للأحذية التي يريدون شراؤها.

ويختلف أمر الشراء عبر الإنترنت عن الشراء من أحد المولات أوالمحال، وقد تعرض الكثيرين بالفعل لمشكلة عدم مناسبة مقاس الحذاء عند شرائه «أون لاين»، لذا نقدم في السطور التالية بعض المعلومات التي يمكن اتباعها والتي من شأنها أن تساعدك على اختيار المقاس المناسب لك.

معرفة مقاس الحذاء المناسب

في البداية يجب عليك معرفة أن نوع وماركة الحذاء يصنعان اختلافا في المقاسات، كما عليك أن تنتبه إلى أن المقاسات تتكون من نوعين من القياسات وهي طول القدم وأيضًا عرض القدم.

قبل الشراء لا بد أن تحدد قياس عرض وطول القدم، من خلال قيامك برسم القدم علي ورقة ثم قياس هذه الأبعاد بمسطرة أو أي أداة للقياس، ثم ثبت أي ورقة بيضاء على الأرض باستخدام مادة لاصقة وضع قدمك عليها وباستخدام أي قلم قم رسم حدود لقدمك على الورقة.

ثم قم برسم خطوط مستقيمة تمر بمخطط قدمك طولا وعرضا لترسم في النهاية مستطيل بداخله مخطط القدم المرسوم، بعد ذلك تستطيع استخدام مسطرة لتتمكن من قياس طول القدم من أعلى لاسفل، وبذلك تستطيع أن تستعين بالرقم لتحديد مقاس حذائك المناسب.

باستعمال مقاس قدمك الطولي تستطيع التعرف على مقاس حذائك في جدول مقاسات الاحذية أدناه.

وتختلف مقاسات الأحذية بين الرجال والشباب والنساء، كما تختلف من دولة إلى أخرى.

بعد التعرف على مقاس القدم بالسنتيمتر للنساء تستطيع التعرف على المقاس المناسب، ضمن الجدول بالمقاسات الدولية المختلفة.

eu هي المقاسات الأوروبية والتي تعتمد عليها اغلب الدول العربية.

uk هي المقاسات المنتشرة بـإنجلترا.

us هي المقاسات الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية.

cm هي المقاسات بالسنتيمتر التي قمت بقياسها بنفسك لطول القدم.