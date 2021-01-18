بالأسماء.. إصابة 12 شخصا في انقلاب ربع نقل محملة بالعمال بالإسماعيلية

أصيب 12 شخصاً بكسور وكدمات مختلفة، جراء انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال، مساء اليوم الاثنين، أثناء سيرها على الطريق بين أبوسلطان وفايد بمحافظة الإسماعيلية.

وتلقى مدير أمن الإسماعيلية، اللواء ياسر نشأت، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل، على طريق أبوسلطان، قرب طريق مصر - الإسماعيلية الصحراوي، بسبب اختلال عجلة القيادة في يد السائق، مما أسفر عن إصابة 12 شخصاً.

وعلى الفور، دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، برئاسة الدكتور حسن درويش، بـ10 سيارات إلى مكان الحادث، وتم نقل 9 مصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس، و3 مصابين إلى مستشفى فايد المركزي.

وأكد مصادر طبية أن 3 مصابين حالاتهم غير مستقرة، بسبب إصابتهم باشتباه ما بعد الارتجاج، بينما يعاني باقي المصابين من كسور وكدمات وسحجات مختلفة بأنحاء الجسم، بينما تقرر خروج 3 مصابين بعد تلقيهم الإسعافات والعلاج اللازم.

وبحسب المصادر، فإن المصابين جميعهم من عمال اليومية الذين يعملون في المزارع على طريق فايد، وهم: «نادية علي»، 25 سنة، مقيمة بناحية القرين في محافظة الشرقية، و«ثروت محسن»، 17 سنة، مقيم بمنطقة «العزازي»، و«أحمد ماهر»، 17 سنة، مقيم بنفس العنوان، و«نجلاء فوزي»، 25 سنة، مقيمة بأبوحماد، شرقية، و«امتياز خالد»، 15 سنة، و«محسن عبد الرحمن»، 30 سنة، و«هلال سليم»، 17 سنة، مقيمين بنفس العنوان، و«محمود أحمد»، 17 سنة، مقيم أبو سلطان بمركز فايد، و«أحمد عبد الله»، 18 سنة، مقيم بنفس العنوان، وتم نقلهم إلى مستشفي جامعة قناة السويس.

كما أسفر الحادث عن إصابة ثلاثة آخرين تم نقلهم إلى مستشفى فايد المركزي، وهم: «أسماء عبد الرحيم»، 26 سنة، مقيمة بأبو حماد بمحافظة الشرقية، و«عزة خليل»، 48 سنة، و«محمد ثروت»، 18 سنة، مقيمين بنفس العنوان.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.