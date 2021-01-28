3 أيام إجازة.. دليلك لخروجة مميزة في عطلة الأسبوع

قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ منح الموظفين إجازة مدفوعة الأجر في المصالح الحكومية والخاصة، اليوم بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، فتكون الراحة الأسبوعية هذا الأسبوع ثلاثة أيام خميس وجمعة وسبت، وتقدم «الوطن» في التقرير التالي دليل لقضاء الإجازة على النحو التالي:

حضور حفل

الخميس 28 يناير

تقدم فرقة أوبرا القاهرة، حفل أوركسترا أوبرا القاهرة، اليوم 28 يناير، في دار الأوبرا، الساعة 8 مساء، وأسعار التذاكر تبدأ من 60 جنيهًا.

الجمعة 29 يناير

تستعد فرقة المولوية المصرية بقيادة عامر التوني لتقديم حفل يوم 29 يناير الحالي، من الساعة 7 مساء حتى 9 مساء، في ساقية الصاوي، وسعر التذكرة 50 جنيهًا.

السبت 30 يناير

تقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني حفل على المسرح الكبير في دار الأوبرا، 30 يناير، الساعة 8 مساء، وأسعار التذاكر تبدأ من 60 جنيهًا.

حضور مسرحية

29 يناير

يقدم فريق مسرحية صباحية مباركة، بطولة أوس أوس وعلي ربيع وإخراج أشرف هبدالباقي، عرض جديد على مسرح جراند نايل تاور، غدا 29 يناير.

وتنقسم المسرحية لفصلين وهي شكل جديد لمسرح كوميدي مختلف، وأسعار التذاكر 100 جنيه، 200 جنيه، 300 جنيه، 400 جنيه.

الأفلام الجديدة بالسينمات

تعرض السينمات هذا الأسبوع 4 أفلام جديدة كما يلي:

فيلم Tesla

تدور أحداث الفيلم حول صعود أحد أشهر المخترعين في نيويورك نيكولا تسلا، الذي اشتهر باسهاماته في تصميم نظام التيار المتردد الرئيسي والكهرباء.

فيلم Alone

تدور أحداث الفيلم عن أرملة تتعرض للاختطاف من قاتل فتجد نفسها في مواجهة مخاطر عديدة وتحاول الهروب من الموت.

فيلم The Legend of Hallowaiian

تدور أحداث الفيلم حول ثلاثة أصدقاء يكتشفوا لغز شبح مختبئ في كهف قديم سري، مما يجعلهم يطلقوا سراح سر قديم بالكهف.

فيلم The Furies

تدور أحداث الفيلم حول امرأة يتم اختطافها ثم تجد نفسها في لعبة مميتة، حيث يطارد الرجال الملثمين النساء.

كما يمكن الذهاب لأماكن أخرى مثل الحسين، القرية الفرعونية، القلعة، دريم بارك، برج القاهرة.