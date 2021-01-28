إخلاء سبيل رئيس مدينة دشنا السابق وآخرين من تهمة الإضرار بالمال العام

أمرت النيابة العامة في مركز دشنا، بمحافظة قنا، اليوم الخميس، بإخلاء سبيل رئيس مجلس مدينة دشنا السابق، من سرايا النيابة، بعد التحقيق معه في التهم المنسوبة إليه، والتي تتضمن الإضرار بالمال العام.

وقررت النيابة إخلاء سبيل موظفين في مجلس المدينة، من ديوان مركز شرطة دشنا، بعد فحصهم، حيث جاءت قرارات إخلاء السبيل بعد يومين من التحقيق في الوقائع المسندة لهم، من قبل النيابة العامة.

وأكد مصدر أمني، لـ«الوطن»، أن النيابة العامة استبعدت تهمة إهدار المال العام عن رئيس مجلس مدينة دشنا السابق، والذي يشغل حالياً موقع رئيس مجلس مدينة في شمال محافظة قنا، في عقود مشتريات أدوات نظافة، بعدما تبين أنه أوقف عمليات صرف قيمة هذه العقود إلى أحد المقاولين.

وكانت مباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، قد استدعت رئيس مجلس مدينة دشنا السابق «ق. ش.»، واثنين آخرين من الموظفين بمجلس مدينة دشنا، للتحقيق معهم في تهمة الإضرار بالمال العام، بقيمة 173 ألف و350 جنيهاً، قيمة شراء أدوات نظافة لمجلس مدينة دشنا.

وأحالت مباحث الأموال العامة الموظفين إلى النيابة العامة في مركز دشنا، نظراً لوجود الواقعة في دائرة المركز، وجرى التحقيق معهم من قبل أعضاء النيابة العامة بدشنا، التي أثبتت براءة رئيس مجلس المدينة السابق من التهمة المنسوبة إليه، وأمرت بإخلاء سبيله من سراي النيابة، كما أمرت بإخلاء سبيل الموظفين الآخرين، بعدما أثببت تحريات مباحث الأموال العامة عدم حصولهما على أي أموال .

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط مدير الإدارة الهندسية في مجلس مدينة دشنا، وفني التنظيم لقرية «فاو»، لإصدارهما تراخيص بناء على أراض أملاك دولة بقرية «البصريات»، بدائرة المركز والواقعة على ترعة «الكلابية».

وقررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد ثبوت الوقائع، مع مراعاة تجديد حبسهم في الموعد، كما طلبت مراجعة بعض رخص البناء، لبيان إذا ما كانت هناك مخالفات لشروط الترخيص من عدمه.