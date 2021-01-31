تجديد حبس المتهم في «حريق التوفيقية» 15 يوما.. وفيديو يوثيق الجريمة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، حبس المتهم بحرق 14 كشك ومحلا تجاريا بمنطقة التوفيقية في منطقة رمسيس، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

ونسبت النيابة العامة إلى المتهم تهمة الحريق العمدي، وحيازة مواد تساعد على الاشتعال، وعقب الانتهاء من صدور القرار، أعادت قوات الأمن بالقاهرة، المتهم إلى محبسه مرة أخرى.

مقطع فيديو يويثق الجريمة.. والمتهم يعترف

وكانت النيابة العامة، قد أحالت المتهم لـ«الأدلة الجنائية»، وذلك لفحصه وفحص الفيديو الذي ظهر فيه قبل تنفيذ جريمته، وكان يحمل عبوة بلاستيكية تحتوي على الوقود المستخدم في الواقعة، وبمواجهة المتهم به أقرَّ بصحة ظهوره فيه.

وكان المتهم قد اعترف في التحقيقات بتفاصيل جريمته وأقر بقيامه بإشعال النار عمدا بالأكشاك والمحال التجارية المملوكة لعمه ونجله على إثر خلافات مالية بينهم، انتقاما منهما لإضرارهما بأمواله.

وقال المتهم لرجال التحقيق، إنه تمكن من إشعال النيران بعد أن حصل على كمية من الوقود من سائق «توك توك»، مقابل مبلغ مالي، بعدما أوهمه بتعطل دراجته النارية ونفاد الوقود منها.

المعاينة: الحريق التهم 4 عقارات وامتد لمول البنك التجاري

ذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية، أن المعاينة أكدت اندلاع الحريق بعقارين بشارع سوق التوفيقية وعقارين آخرين بشارع البورصة، وامتداده إلى «مركز مول البنك التجاري» وأحد المباني جواره -تحت الإنشاء- وبعض المحال التجارية الأخرى. وعقب ذلك قررت النيابة العامة، انتداب المعمل الجنائي للوقوف على أسباب حدوث الحريق.

وكانت قوات الأمن بالقاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، واللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة للمباحث، قد تمكنت من كشف لغز الواقعة، وتمكنت من ضبط المتهم، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.