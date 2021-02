«لو هتحذف حسابك».. اعرف طريقة نقل صورك وفيديوهاتك من «فيسبوك»

يرغب الكثيرون من أصحاب الحسابات على «فيس بوك» في حذف الحساب الخاص بهم بشكل نهائي لإنشاء غيره أو لأي سبب آخر، إلا أنهم يواجهون أزمة فقدان الصور ومقاطع الفيديو التي تم نشرها على الحساب مُسبقًا ويبحثون عن كيفية لنقلها قبل حذف الحساب.

لذا تستعرض «الوطن» كيفية نقل الصور ومقاطع الفيديو من فيسبوك قبل حذف حسابك نهائيًا وفقًا للبوابة العربية للأخبار التقنية Aitnews على النحو التالي:

ويتيح فيس بوك أداة تُسهل على المستخدمين تصدير جميع الصور ومقاطع الفيديو إلى حسابك في خدمة (Dropbox)، من خلال اتباع الخطوات التالية:

خطوات نقل الصور والفيديوهات قبل حذف حساب فيس بوك

- قم بتسجيل الدخول إلى حسابك في فيس بوك عبر الويب أو تطبيق الهاتف.

- اضغط على السهم المتجه للأسفل في أعلى الجهة اليمنى من الشاشة الرئيسية في إصدار سطح المكتب، أو الأسطر الثلاثة في أسفل الشاشة في تطبيق الهاتف لفتح القائمة الرئيسية.

- من القائمة التي تظهر لك، اضغط على خيار «الإعدادات والخصوصية Settings & Privacy»، ثم اضغط على خيار «الإعدادات Settings» في النافذة المنبثقة التي تظهر لك.

- في النافذة التالية التي تظهر لك، اضغط على علامة تبويب «معلوماتي في فيسبوك Your Facebook Information» في الجهة اليسرى من الشاشة.

- ستظهر لك عدة أقسام في الجهة اليمنى من الشاشة، اضغط على قسم «نقل نسخة من الصور أو مقاطع الفيديو الخاصة بي Transfer a Copy of Your Photos or Videos».

- قم بإدخال كلمة المرور إذا طُلبت منك ذلك، ثم اضغط على خيار «متابعة Continue».

- بعد ذلك تظهر لك، ضمن الخطوة الأولى اختر هل تريد تصدير «الصور Photos»، أو «مقاطع الفيديو Videos».

- وفي الخطوة الثانية، اضغط على السهم المتجه للأسفل بجوار خيار «اختيار الوجهة Choose Destination»، ثم حدد خدمة التخزين السحابية التي تريدها – ستختار خدمة «Dropbox» – ثم اضغط على خيار «التالي Next».

- سيتم تحميل صفحة جديدة تطلب منك السماح للأداة بالوصول إلى حسابك في «Dropbox»، اضغط على خيار «سماح Allow».

- في النافذة الجديدة التي تظهر لك، اضغط على خيار «تأكيد النقل Confirm Transfer».

- الآن سيبدأ نقل جميع الصور التي قمت بتحميلها في فيسبوك إلى حسابك في «Dropbox»، وسيظهر لك عبارة «جاري العمل In Progress»، في أسفل الجهة اليسرى من الشاشة، وتذكّر أنّ فيسبوك سيقوم بإرسال إشعار إليك عند اكتمال النقل.

- وبعد إتمام عملية النقل، سيتم حفظ الصور التي قمت باستيرادها في مجلد جديد في حساب «Dropbox» الخاص بك، وللعثور عليها، اتبع الخطوات التالية:

سجّل الدخول إلى حسابك في «Dropbox»، وفي الجهة اليسرى من الشاشة الرئيسية، اضغط على علامة التبويب «كل الملفات All Files»، ثم افتح مجلد «التطبيقات Apps».

- افتح مجلد «نقل بيانات فيسبوك Facebook Data Transfer».

- قم بفتح مجلد «نقل الصور Photo Transfer» لتصفح الصور التي تم نقلها من فيسبوك، مرتبة حسب الألبوم، مثل: ألبوم لصور الغلاف، والصور التي قمت بتحميلها عبر الهاتف الذكي، وصور الحساب الشخصي.

ويقوم فيسبوك بتأخير حذف حسابك لبضعة أيام بعد تقديم الطلب، وإذا قمت بتسجيل الدخول خلال فترة السماح هذه، سيُلغى طلب الحذف الخاص بك، علمًا بأنّه لا يمكنك استعادة الوصول إلى حسابك في فيس بوك بمجرد حذفه، حيث لن تتمكن من استرداد المحتوى أو المعلومات التي قمت بمشاركتها في فيسبوك، كما ستُحذف جميع رسائلك في «مسنجر Messenger».