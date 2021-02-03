«المركزي» يعلن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 40.1 مليار دولار

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي، إلى 40.1 مليار دولار أمريكي، في نهاية يناير 2021، وأضاف في بيان، أن رصيد الاحتياطي النقدي في شهر ديسمبر، سجل 40.06 مليار دولار، وبزيادة تقترب من المليار دولار، مقارنة بشهر نوفمبر الماضي.

وكان البنك المركزي المصري، أكد في شهر يناير الماضي، أن قيمة الذهب المسجل باحتياطي النقد الأجنبي ارتفعت لأول مرة خلال 4 أشهر، في ديسمبر الماضي، مسجلة أكبر زيادة لها منذ يوليو الماضي.

ووفقا لبيانات البنك المركزي، المنشورة على موقعه الإلكتروني، زادت قيمة الذهب المسجل في الاحتياطي خلال الشهر الماضي، بنحو 308 ملايين دولار بنسبة 7.5%، ليصل إلى 4.390 مليار دولار بنهاية ديسمبر، مقابل 4.082 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي.

وتزامن ذلك مع ارتفاع أسعار الذهب العالمية خلال شهر ديسمبر الماضي، لأول مرة في آخر 5 أشهر، حيث زادت بنحو 121.41 دولار للأوقية بنسبة 6.8%، حيث وصل سعر الأوقية إلى 1898.36 دولار، بنهاية ديسمبر، مقابل نحو 1776.95 دولار، بنهاية نوفمبر الماضي، وفقا لبيانات شبكة «بلومبرج».

وكان البنك المركزي، قد أعلن إتاحة مبلغ 15 مليار جنيه عن طريق البنوك، بسعر عائد 3% (مقطوعة)، يُستخدم في منح قروض للأفراد الراغبين في إحلال مركباتهم سواءً الملاكي، أو الأجرة، أو الميكروباص لتعمل بالوقود المزدوج.

وتهدف المبادرة إلى حث المواطنين على القيام بهذه الخطوة بداية من العام الجاري، من خلال توفير التمويل المطلوب بأسعار عائد منخفضة، وعلى فترات سداد تتراوح من 7 إلى 10 سنوات، على أن يجري السداد على أقساط شهرية متساوية.