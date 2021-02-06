ضبط فني علاج طبيعي ينتحل صفة طبيب بكفر الزيات

تمكنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بمحافظة الغربية، من ضبط «ر.ا»، منتحل صفة طبيب، يقوم بالنصب والكشف على المرضى في جمعية خيرية بإحدى قري مركز كفر الزيات، وبالتحقق من شخصيته تبين أن معه بطاقة شخصية تحمل مهنة فني أخصائي علاج طبيعي، وقد تم عمل محضر إثبات حالة بالواقعة من قبل الشرطة وتحرير محضر بذلك.

وجه الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، إدارة العلاج الحر بقيادة الدكتور حامد محمود، بعمل حملة على بعض المنشآت الطبية الخاصة بدائرة مركز كفر الزيات، ضمن خطة المديرية التى يتم تنفيذها تحت إشراف من وزارة الصحة والمحافظة، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بتكثيف مثل تلك الحملات لتحقيق الانضباط فى الخدمة الصحية بمختلف أماكنها واختص بذلك العيادات الخاصة والمستشفيات والمعامل ومراكز العلاج الطبيعي.

وقد تلقت إدارة العلاج الحر بإدارة كفر الزيات البلاغ وتم ضبط منتحل صفة الطبيب الذي يمارس النصب والكشف على المرضى في إحدى الجمعيات الخيرية بقرية تابعة للإدارة كفر الزيات، وذلك تحت إشراف الدكتوره فايزة راغب مدير إدارة كفر الزيات والدكتور محمد صلاح مسئول العلاج الحر بالإدارة.

وأشار الدكتور عبدالناصر إلى أن انتحال صفة طبيب، مسألة في منتهى الخطورة، وأن المديرية تنفذ خطة رقابية فى هذا الشأن تضم جميع الجهات المعنية وذات الصلة مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التى تتعلق بالقطاع لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة.