إعدام 73 كيلو لحوم ونصف طن أسماك منتهية الصالحية بجنوب سيناء

شنت مديرية التموين بجنوب سيناء، حملة تموينية، اليوم الأربعاء، بمدينة شرم الشيخ بالتعاون مع مباحث التموين والطـب البيطـري تحت إشراف المهندس سامي عبد القادر وكيل وزارة التموين .

أسفرت الحملـة عن ضبط وإعدام 73 كيلو جرام لحوم ونصف طن أسماك منتهية الصالحية، و 60 عبوة حلوى غير صالحة، و 273 علبة سجائر مجهولة المصدر، وتحرير 14 محضرًا متنوعًا.

وقال سامي عبد القادر، وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء، إن الحملات التموينية تستهدف كافة محال تداول الأغذية والمخابز، ومحطات البنزين، لمنع الغش التجاري وضبط الأسعار، بكافة مدن المحافظة لتقديم سلع غذائية للمواطنين ذات جودة عالية وبأسعار في متناول جميع المواطنين.

وأوضح في تصريح له، اليوم، أنه جرى تحـرير 3 محاضر انتهاء صلاحية لأسماك بكميات تصل إلى نصف طن، و محضر غش تجاري لمحطة بنزين للغش في عملية المعايرة الخاصة بماكينة المحطة، و محضر توقف محطة بنزين عن العمل دون موافقة الجهة المختصة، ومحضر بيع سجائر مستوردة مجهولة المصدر بعدد 273 علبة، و8 محاضر لعدم إعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادات صحية، فضلا عن ضبط 60 عبوة حلوى غير صالحة تزن 465 كيلو جرام، وجـاري اتـخـاذ كـافـة الإجـراءات القانونية اللازمة.

وأشار وكيل وزارة التموين إلى أن الحملات التموينية مستمرة تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بتشديد الرقـابة على جميع الأنشطـة التموينية وضبـط المخالفين و التعامل معهم طبقًا للقانون، لافتًا إلى أن الحملة كانت برئاسة الدكتور ابراهيم الحارون وكيل المديرية والعميد عادل إمام رئيس مباحث التموين، وعبد الراضى محمد رئيس جهاز حماية المستهلك بجنوب سيناء ومديرإدارة تموين شرم ومدير إدارة الطب البيطرى بشرم الشيخ، ودمغة والموازين ولفيف من مفتشي مديرية التموين .