في سابقة بالبحيرة.. ضبط جزار بحوزته ختم مجزر حكومي مزور

نفذت مديرية التموين بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع مديرية الصحة، والوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، حملات موسعة على عدد من الأسواق والمجازر والمخابز، اليوم الثلاثاء، للتأكد من صلاحية السلع والمنتجات واللحوم المعروضة، ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، والوقوف على ذبحها داخل المجازر الحكومية المعتمدة من عدمه، وكذا المرور على المحلات والمصانع، للتأكد من صلاحية المعروض بها من المنتجات حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

أسفرت الحملة عن ضبط صاحب محل جزارة بحوزته ختم مزور لمجزر حكومي، بالإضافة إلى أحبار وألوان خاصة بتمغ اللحوم بعد ذبحها بالمجازر الحكومية، وأكد مصدر بمديرية التموين بالبحيرة أن هذه الواقعة تعتبر الأولى من نوعها على مستوى محافظة البحيرة.

كما تم تحرير 4 محاضر بإجمالي 40 كيلوجرام لحوم بلدية مذبوحة خارج السلخانة، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط 40 زجاجة مياه غازية منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى تحرير محضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، وتحرير محضر عدم إعلان عن الأسعار.

وفي وقت سابق، شنت إدارة تموين حوش عيسى حملة تموينية مكبرة، بالتنسيق مع مباحث التموين، أسفرت عن ضبط مجزر بقرية الكوم الأخضر، يقوم بذبح العجول المريضة بغرض بيعها لأصحاب محلات الجزارة، وطرحها على المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

جرى التحفظ على ذبيحة كاملة بقري، وعجل بقري صغير غير صالح للاستهلاك الآدمي، كما تم ضبط كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي وبها مرض الصفرا، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.