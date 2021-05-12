مايتنسيش.. حكاية مشهد اكتشاف «أمين» خيانة «ورد» في مسلسل «جراند أوتيل»

استطاع الفنان محمد ممدوح أن يلفت الانتباه له بعد الدور الذي قدمه في مسلسله الدرامي «جراند أوتيل» في السباق الرمضاني عام 2016 والذي جسد خلاله دور «أمين»، ونال العديد من الإشادات سواء من الجمهور أو النقاد أو زملائه الفنانين وقدم خلال تلك الشخصية مشاهد مؤثرة لا تزال عالقة في أذهان الجمهور.

رد فعل غير متوقع

آخر مشهد قدمه الفنان محمد ممدوح في الحلقة 28 من مسلسل جراند أوتيل والذي جمعه بزوجته دينا الشربيني «ورد»، وأحمد داود «مراد»، حيث تنكشف كذبة «ورد» لـ«أمين»، أن ابنها الذي تبناه «أمين» بعد زواجهما هو ابن «مراد»، ليكون رد فعل «أمين» في مشهد يتألق فيه ويتم وصفه بأنه أفضل مشهد في الدراما الرمضانية في هذا العام، حيث قام بإيقاظ «ورد» من النوم واحتضانها وحملها وإرجاعها هي وابنها لـ«مراد».

وجاءت روعة المشهد لأسباب متعددة، منها اختلاف رد فعل «أمين»، خصوصا أنه طال صبره على «ورد» كثيرا، وجاء متناسقا مع شخصيته في المسلسل، واكتفى بإلقاء «ورد» على الأرض وقوله في وجه «مراد»: «الحاجات دي تخصك، ماتخصنيش».

وازداد تأثير المشهد أثناء احتضان «أمين» لـ«ورد» ولمساته التوديعية لها وهو يحكم قبضته عليها، ويحملها بيد على كتفه، وباليد الأخرى يحمل الطفل، كانت المرأة الوحيدة التى أحبها والطفل الذي تبناه وأحبه.

وأشاد الجمهور بهذا المشهد الذي تألق فيه الثلاثي ممدوح ودينا الشربيني وأحمد داوود، في مسلسل جراند أوتيل.