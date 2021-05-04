بعد مشهد نسل الأغراب.. حقيقة القرابة بين أحمد وعصام السقا

خطف مشهد الفنانين أحمد السقا، وعصام السقا، الأنظار خلال حلقة اليوم من مسلسل «نسل الأغراب» الذي يعرض خلال الموسم الرمضاني الدرامي لعام 2021.

وربط بعض المشاهدين بين أحمد السقا وعصام السقا، لتشابه أسمائهما، ولكن الحقيقة أن عصام السقا لم يكن اسمه عصام السقا، قبل أن يدخل عالم الفن والدراما وأخذ الاسم نسبة لحبه وعمله مع أحمد السقا.

عصام السقا يغير اسمه بسبب حبه وعشقه لأحمد السقا

وكشف أحمد السقا، كواليس قصة اسم عصام السقا، خلال إحدى المداخلات الهاتفية التي أجراها عام 2019 بعد مسلسل «ولد الغلابة» وقال فيها «إنه فخور بأن يحمل عصام اسم اسرته».

وقال عبر فضائية «اليوم» الذي يقدمه الفنان إدوارد والإعلامية نانسي مجدي، إن عصام السقا هو من اختار أن يلقب نفسه بنفس اللقب، مشيرا إلى أن اسمه الحقيقي عصام عيسى، وأكد على أن عقلية عصام السقا كبيرة منذ صغر سنه، متابعا: «أنا بحمد ربنا إن الولد دا وقع تحت إيدي وهو صغير».

وأكد «السقا» أن عصام ممثل مجتهد ودءوب جدًا، ولكنه لن يبني حكمه الكامل عليه، ولكن سوف يكون رأيه بعد أكثر من عامين أو ثلاثة لتظهر موهبته الحقيقية.

مسلسل نسل الاغراب هو بطولة أحمد السقا وامير كرارة ودياب وفردوس عبد الحميد ونجلاء بدر وإدوارد ومي عمر ومحمد جمعة ومحمد مهران وأحمد مالك وأحمد داش وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

ودارت أحداث حلقة اليوم بمشهد طلب علي الغريب، الذي يجسد دوره الفنان دياب، الزواج من بنت حبيبته رغدة، التي تجسد دورها الفنانة ملك أحمد زاهر، لكن والدها رفض، بسبب أنه كان يريد الزواج من أمها عزيزة، التي تجسد دورها الفنانة منة فضالي.