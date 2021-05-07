عاجل.. واشنطن: الحكومة السورية تشكل تهديدا للأمن القومي الأمريكي

دانت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، ما أطلقت عليه «العنف الوحشي الذي تمارسه الحكومة السورية ومساعدوها من الروس وإيران»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وقال «البيت الأبيض»، إن «الحكومة السورية تشكل تهديدا للأمن القومي والاقتصاد الأمريكيين»، مضيفا «أن وحشية دمشق تعرض المنطقة لعدم الاستقرار».

ميدانيا، أعربت موسكو، عن قلقها من تكثيف قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن شحنها الجوي، وازدياد تحركات هذه القوات في المناطق الشرقية من سوريا.

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا الأميرال ألكسندر كاربوف، إن «سوريا قادرة على التعامل باستقلالية مع الخلايا الإرهابية على أراضيها ووجود الوحدات العسكرية لدول التحالف في سوريا غير قانوني ومخالف للقانون الدولي»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأشار كاربوف، إلى أن ممارسات القيادة العسكرية الأمريكية في مناطق شرق الفرات على خلفية حالة اقتصادية واجتماعية طارئة، تلحق ضررا خطيرا بآفاق التسوية السياسية في سوريا.