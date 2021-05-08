واشنطن: قلقون إزاء المواجهات الجارية بالقدس وندعو إلى «ضبط النفس»

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن بالغ قلقها إزاء المواجهات الجارية في القدس المحتلة، بما في ذلك في «المسجد الأقصى المبارك»، وفي حي «الشيخ جراح»، داعيةً جميع الأطراف إلى «ضبط النفس».

ودعت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها على الإنترنت، المسئولين الإسرائيليين والفلسطينيين إلى التحرك بشكل حاسم لتهدئة التوترات ووقف العنف.

وشددت الوزارة الأمريكية على أهمية أن تمارس جميع الأطراف ضبط النفس، وأن تمتنع عن الأعمال والخطابات الاستفزازية، وأن تحافظ على الوضع التاريخي الراهن في الحرم الشريف، وفقاً لما نقلت شبكة «روسيا اليوم» اليوم السبت.

وأعربت الخارجية الأمريكية عن قلقها البالغ إزاء احتمال إخلاء عائلات فلسطينية في أحياء «الشيخ جراح» و«سلوان» بالقدس المحتلة، وشددت على أهمية «تجنب الخطوات التي تؤدي إلى تفاقم التوترات، أو تبعدنا عن السلام، بما في ذلك عمليات الإخلاء في القدس الشرقية، والنشاط الاستيطاني، وهدم المنازل، والأعمال الإرهابية».

الخارجية الأمريكية: نحن على اتصال مع كبار القادة الإسرائيليين والفلسطينيين للعمل على تهدئة الوضع

وأكدت واشنطن أنها على اتصال مع كبار القادة الإسرائيليين والفلسطينيين للعمل على تهدئة الوضع، وحثت كلا الجانبين على ممارسة قيادة حاسمة والعمل بشكل تعاوني لخفض التوترات وإنهاء العنف، وتنشيط آليات التنسيق التي خدمت مصالحهما المشتركة على مدى عقود.

كما حثت الخارجية الأمريكية سلطات الاحتلال الإسرائيلي على التعامل مع سكان حي «الشيخ جراح» برأفة واحترام، والنظر في مجمل هذه الحالات التاريخية المعقدة وكيفية تأثيرها على الحياة الواقعية اليوم.

وأصيب نحو 205 فلسطينيين بجروح متفاوتة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي «المسجد الأقصى المبارك»، والاعتداء على المصلين، وقمع المعتصمين في حي «الشيخ جراح» في القدس المحتلة.

وأصيب شاب فلسطيني، أمس الجمعة، بالرصاص المطاطي، والعشرات بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة «قلقيلية» الواقعة على مقربة من الخط الأخضر في فلسطين، عقب قمع مسيرة منددة بالاعتداءات الوحشية بحق المصلين في «المسجد الأقصى المبارك»، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية «وفا».