 ضبط 202 قضية مخدرات وتنفيذ 80 ألف حكم قضائي خلال يوم واحد

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية أسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، عن ضبط 176 قطعة سلاح ناري بحوزة 142 متهمًا، وتنفيذ 80407 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وضبطت 202 قضية مخدرات بحوزة 218 متهمًا، و34 هاربًا و21 متهمًا بممارسة أعمال البلطجة، و394 دراجات نارية مخالفة، و26129 مخالفة مرورية، وضبط تشكيل عصابي، وإعادة 3 دراجات مبلغ بسرقتها.

كما تمّ فحص 54 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 10 منهم، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.