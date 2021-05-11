نجل الأمريكية جلوريا يكشف لـ«الوطن» تفاصيل تحقيق حلمها بزيارة مصر

كشف داستن فيتال، نجل السيدة الأمريكية جلوريا فيتال، كواليس تحقيق حلم والدته المصابة بالسرطان، التي تقضي حاليا في مصر أجمل أيام حياتها، بعد تحقيق حلمها بزيارة معالم مصر السياحية.

وقال «فيتال»، في تصريحات ل«الوطن»، إن والدته تحلم بزيارة مصر منذ الصغر، وبعد إصابتها بمرض السرطان اللعين، كان من الضروري أن أفعل كل ما بوسعي من أجل تحقيق أمنيتها بزيارة مصر.

واضاف نجل السيدة جلوريا، أن راتبه لم يكن يكفي لتحقيق حلم والدته، فاضطر إلى العمل لوقت إضافي، وقام ببيع سندويتشات شرائح ستيك بالجبنة، وهي من أنواع الطعام المفضلة والشهيرة في بلدهم.

وتابع بأنه حدث تواصل من قبل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في مصر، بعدما عرفوا قصة والدتي، وتحمسوا للأمر، وها نحن اليوم، في مصر، بفضلهم، موجها التحية والتقدير لشباب التنسيقية، على كل ما بذلوه من جهد حتى تحقق حلم والدته.

اهتمام كبير

وأضاف داستن فيتال، أنه سعيد بهذا الاهتمام الكبير الذي حدث قبل السفر من نيويورك، وحتى وصولهما إلى مطار القاهرة الدولي، والجهد الذي قامت به وزارة الطيران وشركة مصر للطيران، من أجل تسهيل الإجراءات، مشيدا بحفاوة استقبال المصريين، قائلا: «المصريون طيبون للغاية ولديهم كرم لم أره من قبل، وكنا سعداء بلقاء وزير السياحة والآثار المصري، أثناء جولتنا بالهرم».

ولفت إلى أنّ زيارة والدته إلى مصر، هي الأولى لها، ولكنها الزيارة الثانية له، فقد سبق وزار مصر قبل 3 أعوام، برفقة زوجته، مؤكدا أنه وجد ترحابا كبيرا من المصريين في الزيارتين.