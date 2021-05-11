هل يصل سعر الليمون إلى 100 جنيه؟.. مسؤول يجيب

قال محسن سعد، عضو مجلس أمناء سوق 6 أكتوبر، إن أسعار الليمون ارتفعت خلال الفترة الحالية، خاصة وأن أسعارها تتناسب طرديا مع سوق العرض والطلب، ونظرا لارتفاع درجات الحرارة، التي تؤثر على الفاكهة والخضروات بشكل عام وكذلك الليمون، فقد انخفضت مميزاته المطروحة مقابل زيادة الطلب عليه.

وأضاف سعد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أسعار الليمون ارتفعت أيضا بسبب كثرة الطلب عليها خاصة في الأيام الحالية بجانب انتشار فيروس كورونا المستجد واستخدام المواطنين الليمون لاحتوائه على فيتامين سي، الذي يساهم في الوقاية من نزلات البرد والانفلونزا.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تنخفض أسعار الليمون الفترة المقبلة نظرا لدخول فصل الصيف، الذي ترتفع فيه كميات الفاكهة المنتجة وكذلك الليمون مما يتسبب في انخفاض الأسعار لزيادة الكميات المطروحة.

ولفت إلي أن أشهر أنواع الليمون المتواجدة في السوق المصري هي الليمون البلدي والليمون الأضاليا، موضحا أن النوعين يمتلكان نفس القيمة الغذائية والفوائد، ولكن يفضل كثيرون من الأشخاص استخدام الليمون البلدي نظرا لصغر حجمه فيكون أفضل من الليمون الكبير الذي لا يمكن استخدامه إلا مرة واحدة.

وشهدت الفترة الماضية ارتفاعا كبيرا في أسعار الليمون، حيث وصل سعر الكيلو إلى 40 جنيها في عدد من الأسواق، ويباع الكيلو في أسواق الجملة بـ16 جنيها بحد أقصى.

ومن جانبه، قال حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن أسعار الليمون ارتفعت هذه الأيام ليصل سعر الكيلو إلى 30 جنيهًًا بدلا من 15 جنيها منذ أيام.

ولفت إلى أن من بين الأسباب، التغيرات المناخية التي أدت إلى سقوط كميات كبيرة من أزهار الليمون، حيث تعتبر أشجار الليمون شديدة التأثر بالتغيرات المناخية، والتي مع هبوب الرياح تؤدي إلى تساقط أزهار الليمون كما تؤدي بعض عمليات التقليم الجائرة ابتداء من شهر مارس وأبريل إلى ضعف الإنتاجية.