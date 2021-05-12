عاجل.. 13 شهيدا و157 مصابا حصيلة اعتداءات الاحتلال الليلة بالضفة وغزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فجر اليوم الأربعاء، عن حصيلة الشهداء والإصابات جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة خلال، يوم أمس الثلاثاء، التي وصلت المستشفيات والمركز الصحية وتلقت الإسعافات والعلاجات فيها.

وجاءت الحصيلة على النحو التالي:

القدس: 15 إصابة نقلت للمستشفى

قطاع غزة: 12 شهيداً و125 إصابة بجروح مختلفة

مستشفى طولكرم الحكومي: 4 بالرصاص الحي في الأطراف السفلية

مستشفى الخليل الحكومي: 18 إصابة بالرصاص الحي (إحداها بحالة متوسطة جراء إصابته وتعرضه للضرب)، وإصابة مباشرة بقنبلة صوت وإصابتان جراء استنشاق الغاز المسيل الدموع، وإصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الوجه.

المستشفى الأهلي في الخليل: إصابة بالرصاص الحي، وأخرى بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

مستشفى قلقيلية الحكومي: إصابتان جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، وإصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

نابلس: شهيد وإصابة حرجة جراء إطلاق النار عليهم عند حاجز زعترة، وإصابة بالرصاص الحي في القدم وصلت مستشفى رفيديا الحكومي.