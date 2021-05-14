سائقان يهتكان عرض فتاة في الطالبية.. وسلاحهما «ولاعة ومبيد حشري»

كانت تسير بمفردها ليلاً، عائدة من عملها الذى أنهك قواها ليجبرها على استقلال «توك توك»، للوصول سريعا لمنزلها الكائن بمنطقة الطالبية بالجيزة، لمحت «توك توك» من أول الشارع، أشارت له وتوقف لتوصيلها، إلا أنها فوجئت بنزول سائقه وصديقه، وهتكا عرضها بلمس مواضع عفتها كرها عنها، وهي الواقعة التي تنظرها محكمة جنايات الجيزة.

هددوها بمبيد حشري وولاعة:

التحقيقات التي جرت فى الحادث، أكدت أن المتهمين التفا حول المجني عليها، لمنعها من الفرار، ممسكين بزجاجة مبيد حشري وولاعة، لتهديدها لكى تنصاع لرغبتهما الشهوانية، مهددين إياها بتشويه وجهها، وإشعال النيران بجسدها حال رفضها، فنجحا بذلك من شل مقاومتها، والسماح لأنفسهما بلمس مناطق عفتها بالتناوب فيما بينهما، وسط صرخاتها المكتومة المستغيثة بالمحيطين، لإنقاذ شرفها المصون، لكن دون جدوى، ولكن ما بث الرعب فى نفسيهما، أنهما وجدا الأهالى مقبلين عليهما، لسماعهم استغاثتها، ثم فرا هاربين.

بلاغ للشرطة

توجه الأهالى والمارة تجاه الفتاة لمساعدتها، ومعرفة ملابسات الواقعة، وبعد أن هدأت من روعها وشعرت بالأمان، هاتفت أهلها، حتى حضر شقيقها الأكبر ووالدها، واصطحباها لقسم شرطة الطالبية، حيث حررت المجنى عليها محضرا، ضد المتهمين لهتكهم عرضها تحت التهديد.

القبض على المتهمين

وكشفت تحريات المباحث، عن هوية المتهمين، وتبين أنهما سائقا «توك توك»، الأول يدعى «عمر. ع» 22 عاما، مقيم بالطالبية، والثاني «يوسف. ع» 17 عاما مقيم بالعمرانية، وتم ضبطهما، كما تعرفت عليهما المجني عليها.

اعترافات المتهمين

وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما للواقعة وتم عرضهما على النيابة العامة التى باشرت التحقيق معهما بتهمة هتك عرض المجنى عليها تحت تهديد السلاح، وأمرت بحبسهما 15 يوما علي ذمة التحقيقات، وإحالة القضية لمحكمة جنايات الجيزة، والتي نظرت القضية، وأصدرت قرارها بتأجيلها لشهر أغسطس المقبل.

وصدر القرار برئاسة المستشار محمد احمد الجنزورى، وعضوية المستشارين عماد الشيوعى وشريف محمد حافظ، وأمانة سر أحمد رفعت وأحمد فتحى.