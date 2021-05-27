66 مخالفة وإغلاق 20 مطعما ومركزا للدروس الخصوصية بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الخميس، عن تحرير 66 مخالفة لأفراد ومنشآت لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بجميع مراكز المحافظة، بالإضافة إلى غلق 10 مراكز للدروس الخصوصية بمراكز «مطاي – بني مزار – مغاغة – العدوة»، كما تم غلق 10 مطاعم ومقاهي بمراكز «ديرمواس – المنيا – مطاي – مغاغة»، خلال الحملات اليومية التي تنظمها الوحدات المحلية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووجه المحافظ، بالتعامل بكل حزم مع المخالفين من خلال سحب التراخيص في حال عدم التزام السائقين بارتداء الكمامات، أو في حال السماح للمواطنين بالركوب دون ارتدائها مع تطبيق الغرامة المقررة في حالة عدم ارتدائها، مناشداً المواطنين بالحفاظ على مسافات التباعد والابتعاد عن الاماكن المزدحمة.

وواصلت مراكز محافظة المنيا، تنفيذ التعليمات الصادرة بشأن الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية والرقابية بنطاق المحافظة، لتكثيف تنظيم الحملات لمتابعة مدى التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وارتداء المواطنين الكمامات الواقية والحفاظ على مسافات التباعد ونسب الاستيعاب، من خلال المرور على المطاعم والمقاهي والكافتيريات ومواقف السيارات ووسائل النقل العام.

وكان محافظ المنيا تفقد كورنيش المدينة للتأكد من مدي الإلتزام بالحفاظ على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا، كما تابع التراخيص الخاصة بالمراكب النيلية، موجها باستمرار أعمال الصيانة للسور الحديدي بطول الممشى علي النيل، مشدداً على استمرار أعمال النظافة العامة، حرصا على سلامة وصحة المواطنين.