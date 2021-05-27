تخفيف حكم الإعدام على المهندس المصري علي أبو القاسم.. التفاصيل الكاملة

أصدر القضاء السعودية قرارا، أمس، كان موضع ترقب من المصريين، حيث تم تخفيف حكم الإعدام على المهندس المصري علي أبو القاسم، والذي يحاكم بتهمة تهريب مخدرات بينما هو يرى أنه برئ، وكان قد حكم عليه بالإعدام ليتم الطعن على الحكم وتخفف العقوبة إلى 25 عاما وغرامة 100 ألف ريال قبل أن يتم تخفيف الحكم إلى السجن 8 سنوات وغرامة 50 ألف ريل سعودي.

تخفيف حكم الإعدام على المهندس المصري علي أبو القاسم.. وفرص الطعن

وأتى تخفيف حكم الإعدام على المهندس المصري علي أبو القاسم وصولا إلى قرار سجنه 8 سنوات بعد الاستئناف من قبل على الحكم لتنظر في الأمر محكمة استئناف جدة، والتي قضت بالحكم المخفف، لكن بحسب مصادر أكدت لـ«الوطن» أن هذا الحكم حتى الآن لا يزال غير نهائي.

وأوضحت المصادر أنه يحق للنيابة العامة في المملكة العربية السعودية الطعن على الحكم الصادر عن محكمة استئناف جدة، والتي أقرت تخفيف حكم الإعدام على المهندس المصري علي أبو القاسم وذلك خلال مدة لا تزيد على 30 يوما.

وبحسب المصادر ذاتها المطلعة على تفاصيل القضية، فإنه يحق للمهندس علي أبوالقاسم نفسه أن يستأنف ضد الحكم، وذلك خلال مدة لا تزيد على 30 يوما.

تخفيف حكم الإعدام على المهندس المصري علي أبو القاسم.. فرص العفو

وأوضحت المصادر أن الاستئناف على الحكم الأخير الصادر بحق المهندس المصري علي أبوالقاسم لا يعني بالضرورة أن يأتي حكم أقل أو مخفف، فقد يحكم عليه مرة أخرى بالسجن 8 سنوات، وقد تزداد العقوبة، ويمكن أن يأتي الحكم مخففا.

بعد أن يصدر حكما باتا ونهائيا في قضية علي أبوالقاسم، فإنه بعد تصديق الحكم القضائي من المحكمة العليا بالرياض، يعرض الأمر على الجهات المعنية للنظر في مسألة أحقيته بالحصول على عفو عام، والجهات المعنية هنا هي إمارة المنطقة التي يتبع لها.

وكانت محكمة تبوك الجزائية بالسعودية قررت من قبل تخفيف حكم الإعدام على المهندس المصري علي أبو القاسم والذي قبض عليه عام 2016 بتهمة الاتجار في المخدرات، بعد تسلمه معدة زراعية احتوت أقراصا مخدرة قادمة من مصر في وقت تمسك هو بأنه برئ.

وحكم من قبل عليه عام 2017، لكن تدخلت السلطات المصرية بالتعاون مع الجانب السعودي لحين الانتهاء من تحقيقات القضية في مصر، ليتم تخفيف الحكم إلى 8 سنوات.