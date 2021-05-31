الحكم على متهم بحرق سيارتي شرطة في مصر القديمة بعد قليل

تنظر الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بعد قليل، محاكمة المتهم أحمد محمد هاشم الصادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد، في القضية رقم 9716 لسنة 2013 جنايات مصر القديمة، الخاصة بأحداث الشغب التي حدثت بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة، وأسفرت عن حرق سيارتين تابعين للشرطة.

وجاء قرار التأجيل بالجلسة الماضية لتقديم ما يفيد ملكية السيارتين لوزارة الداخلية وتقدير التلفيات بهما.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار رأفت زكي وعضوية المستشار حسام الدين فتحي أمين، والمستشار طارق صلاح درة، بحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة، وأمانة سر طارق فتحي.

وقضت محكمة جنايات القاهرة في عام 2016 برئاسة المستشار حسن فريد علي المتهمين في القضية غيابيا بالسجن المؤبد.

وفي وقت سابق، أمر المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية، بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بإضرام النيران في سيارتي شرطة بمنطقة مصر القديمة، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، إضافة إلى ضبطهم وبحوزتهم كمية من المخدرات، ووجّهت النيابة لهم تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون والدستور.

وكشفت تحقيقات المستشار حسن بدوي مدير نيابة مصر القديمة، عن أنّ المتهمين أضرموا النيران في سيارتي شرطة بمنطقة مصر القديمة، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة ولاذوا بالفرار هاربين، وأكدت التحريات ارتكابهم الواقعة حتى جرى رصدهم والقبض عليهم.