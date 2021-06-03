أيمن عبدالمجيد: توفير كمامات وكحول ومطهرات بتخفيض غير مسبوق للصحفيين

قال أيمن عبدالمجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، رئيس لجنة الرعاية الصحية بالنقابة، إنه تم توفير كميات من الكمامات الجراحية والكحول ومطهرات الأسطح وواقي الوجه، بتخفيضات غير مسبوقة.

وأشار «عبدالمجيد» في تصريح له، أنه تم توفير كمامات وكحول ومطهرات من مصانع وزارة الإنتاج الحربي، موضحا أن هذه المنتجات «الأعلى جودة وبتخفيضات كبيرة » على النحو التالي:

1- علبة كمامات «50 كمامة ».. السعر 25 جنيهًا.

2- لتر كحول بسعر 50 جنيهًا.

3- عبوة كحول 125 م بخاخ 15 جنيهًا.

5- عبوة 4 لتر مطهر أسطح 25 جنيهًا.

6- واقي وجه 40 جنيهًا.

الشق الوقائي

وتابع رئيس لجنة الرعاية الصحية، المشرف على مشروع العلاج: يأتي ذلك «تعزيزًا ومواصلة لجهود اللجنة في الشق الوقائي، الذي بدأته منذ ظهور جائحة كورونا، وفي ظل تتابع الموجات، خالص الأمنيات بدوام الصحة والعافية للجميع، داعيًا لاتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة، في مواجهة فيروس كورونا المستجد»، بحسب تعبيره.

ومن المقرر أن تتواجد الكمامات والمواد الكحولية بمقر النقابة؛ إذ وفرتها اللجنة أكثر من مرة، منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد، ويشتري العضو ما يلزمه في الدور الأرضي بالأسعار المخفضة، وفقا لما هو معلن.

مشروع العلاج

وفتحت نقابة الصحفيين باب الاشتراك في مشروع علاج الصحفيين، أعضاء النقابة وأسرهم، أكثر من مرة، كان آخرها مايو الماضي.

وأوضح أيمن عبدالمجيد، وكيل نقابة الصحفيين، رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، في بيان: أن مشروع العلاج شهد في ديسمبر من العام 2019 ما وصفه بـ«إصلاحات هيكلية»، بمضاعفة الحد الأقصى للاستفادة، وتوحيد قيمة الاشتراك، ومضاعفة خدمات المشروع، في ظل تفشي وباء فيروس كورونا، داعيا المؤسسات الصحفية لاتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لحماية الزملاء، في ظل تصاعد معدلات إصابات الموجة الثالثة.