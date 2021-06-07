شعبة الدخان: الدولة خسرت 4 مليارات جنيه منذ فبراير 2020 بسبب جشع التجار

علق إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، على استعداد الدولة، لإقرار رسوم لصالح التأمين الصحي الشامل، بنحو 25 قرشا على كل علبة سجائر، بداية من شهر يوليو المقبل، قائلا: «في الفترة من شهر فبراير من العام الماضي، وحتى اليوم، خسرت الدولة المصرية 4 مليارات جنيه، بسبب جشع التجار، وعدم ثقافة المستهلكين».

وأضاف إمبابي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية جاسمين طه زكي مقدمة برنامج «مساء DMC»، الذي يعرض عبر شاشة «DMC»: «أناشد وزير المالية، بأن هذا الأمر بسبب جشع التاجر، فسعر العلبة 18 جنيها، ويبيعها التاجر بـ20 جنيه، أي أنه ربح جنيهان نتيجة بيع العلبة، ولم تستفد الدولة من هذا المبلغ».

وتابع رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات: «أناشد وزير المالية بإجراء دراسة إحصائية على أسعار علب السجائر التي تباع مع طرح قائمة بها، وأن تتدخل الرقابة ويكون المستهلك على علم بأقصى سعر للعلبة، وهو ما سيتيح توفير 4 مليارات جنيه للدولة لأنها في أشد الحاجة إليها وبخاصة في ظل مستجدات أزمة كورونا».

ويترقب المصريون موعد تعديل أسعار السجائر، وفقًا لما نص عليه قانون التأمين الصحي بشأن أسعار السجائر والصادر في يوليو 2018، إذ ينص على تحصيل 75 قرشًا من قيمة أسعار السجائر سواء كانت محلية أو أجنبية.

ووفقا لما نص عليه القانون، فإن زيادة أسعار السجائر كل 3 سنوات بقيمة 25 قرشا، علاوة على 25 قرشا مقابل القيمة المضافة سنويًا، لتصل الزيادة حتى يوليو 2027 بقيمة 1.50 جنيه لصالح التأمين الصحي الشامل.