طبيب قلب عن حادثة الاعب الدنماركي: ظاهرة نادرة في الملاعب

قال الدكتور أيمن أبو المجد، أستاذ أمراض القلب، إن الفرق والأندية العالمية دائما ما تقوم بإجراء الاختبارات على الاعبين قبيل الموافقة على انضمامهم إلى الفريق، مؤكدا أن حادث سقوط لاعب الدنمارك كريستيان إريكسن في الملعب هو أمر غريب، «أسباب نادرة ومن الصعب جدا البحث عنها».

وأضاف «أبوالمجد»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «مساء DMC»، والذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه، والمذاع على فضائية «DMC»، أن ما حدث هو أمر نادر وتكون لأسباب نادرة غير متداولة في الملاعب، لافتا إلى أن اللاعب خضع لكل الفحوصات اللازمة قبل بداية مباريات منتخب بلاده بالبطولة الجارية حاليًا.

وأوضح أن توقف عضلة القلب بشكل مفاجيء من الممكن أن يحدث في أي وقت، نتيجة كهرباء زائدة وجهها الجسم إلى هذه العضلة، أو نتيجة اضطراب بحركة ضربات عضلة القلب، موضحًا بوجود أسباب كثيرة تؤدي إلى حدوثها.

وأكد الطبيب أن اللاعب أصيب بتوقف مفاجئ لعضلة القلب، ولولا أجهزة الإنعاش القلبي التي استخدمها المسعفون لفقد حياته، مشيرًا إلى أن هذه الأجهزة كانت متواجدة خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت بمصر قبل حوالي عامين.

وتابع الطبيب: «أجهزة إنقاذ وإنعاش القلب كانت غالية زمان، ولكن دلوقتي بقت رخيصة وسهلة ويقدر رجل الشارع العادي أنه يستخدمه، ولما حد بيغم عليه لازم نتأكد أنه بيتنفس وبنحط أيدنا عند الرقبة والشريان الكبير وبنحس النبض وبعدين نبدأ نعمل تدليك صناعي للقلب عبر الضغط 30 مرة على القلب بسرعة وبعدين يبدا التنفس من الفم».

كان اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسن، أصيب بأزمة قلبية مفاجئة، كادت أن تودي بحياته خلال مباراة منتخب بلاده أمام فنلندا، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020.