إصابة 5 بينهم سوريان في انقلاب سيارة على الطريق الساحلي بكفر الشيخ

أصيب 5 أشخاص بإصابات مختلفة، إثر انقلاب سيارة ملاكي على رافد الطريق الساحلي الدولي، كفر الشيخ- بلطيم، أمام قرية 83 الخريجين، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام، وتحرير محضر بالواقعة.

وتبين أن من بين الـ 5 مصابين شقيقان سوريان، كانا في طريقهما إلى مدينة بلطيم، وجرى عمل الإسعافات الأولية للمصابين وإبلاغ الشرطة.

وتلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، يفيد بوصول إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفر الشيخ العام، بإصابة 5 أشخاص بينهم شقيقان سوريان، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالقرب من كوبري 83 على رافد الطريق الساحلي الدولي كفر الشيخ -بلطيم.

كما تبين أن الحادث أسفر عن إصابة كل من، يحيي محمد عبد المقصود، 21 عاما، مقيم بسيدي سالم، مصابا بجرح بالرأس، ومحمد عبدالجواد عبدالباقي، مقيم ببلطيم، مصابا بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، أحمد محمد عبدالعزيز، 21 عاما، مقيم ببلطيم، ومصابا باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بالرأس.

كما تبين أن من بين المصابين شقيقان سوريان الجنسية، وهما إبراهيم أحمد عبيد، 21 عاما، مقيم ببلطيم، ومصاب بجرح قطعي بالرأس وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ويوسف أحمد عبيد، 21 عاما، مقيم ببلطيم، مصاب بجرح باليد وكدمات بالوجه، وجرى عمل الإسعافات الأولية باستقبال مستشفى كفر الشيخ العام وخروجهم بعد تحسن حالتهم، وتحرير محضر بالواقعة.