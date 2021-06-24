مشاهد رومانسية تجعل «ياسمين والعوضي» الكابلز الأشهر عربيا «صور»

«حب عمري» لم تجد الفنانة ياسمين عبدالعزيز أفضل من هذا الوصف للكشف عما بداخلها من مشاعر بحق زوجها النجم أحمد العوضى، عبر مقطع مصور نشرته من داخل سيارة الأخير علي نغمات أغنية «قصة حب» للمطرب اللبنانى رامي عياش.

وتخطي هذا المقطع حاجز الـ3 ملايين مشاهدة عبر الحساب الرسمي لـ «ياسمين» بتطبيق «إنستجرام»، كما لاقى تداولاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد أن بدت الأخيرة في حالة عشق حقيقى لزوجها الذي كان يدندن كلمات الأغنية معها.

الكابلز الأشهر عربيا

وقد وضع رواد مواقع التواصل الاجتماعى ياسمين عبدالعزيز والعوضى في صدارة «الكابلز» الأشهر عربيا، خاصة مع نجاحهما التليفزيوني الأخير في مسلسل «اللي مالوش كبير»، حيث حازت شخصيات العمل «غزل والخديوي»، على اهتمام الجمهور بمختلف فئاته وأعماره، وهو ما تجلي واضحًا في تعليقات المعجبين على المقطع.

وكتبت إحدي المتابعات لحساب «ياسمين» قائلة: "الله.. طاقة الحب وصلتنى ولقيتني ابتسم.. ربى يسعدك ويزيدكم ويبعد عنكم الحسد والشر"، فيما علق آخر بقوله: "وحش الكون والخديوي.. علي الله حكايتكم يا أحلي اتنين".

وترصد «الوطن» عدد من اللقطات الرومانسية التي جمعت ياسمين والعوضي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكان أبرزها احتفال «ياسمين» بعيد ميلاد زوجها بنشر عدد من الصور العفوية بينهما، وعلقت عليها بقولها: "كل سنة وأنت طيب يا حبيبي"، ليرد عليها الأخير قائلاً: "بحبك".

مشاعر رومانسية متبادلة

وفي صورة «أبيض وأسود» احتضنت ياسمين فيها العوضي، وعلقت عليها بقولها: My Hero، فيما بادلها الأخير مشاعر الحب بنشر صورة أخرى تجمعهما ليعلق عليها بقوله: Love u My World.

حقيقة انفصال ياسمين عبدالعزيز والعوضي

وقبل أشهر عدة، ترددت أنباء عن انفصال ياسمين والعوضي، ليقرر الأخير دحض هذه الشائعة بصورة رومانسية مع زوجته، والتعليق عليها بقوله: «مع بعض للأبد».