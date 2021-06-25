عاجل.. سويدي وبريطاني أقوى المرشحين لخلافة المبعوث الأممي إلى اليمن

سيعلن الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، خلال أيام المرشح لخلافة مارتن جريفيث، كمبعوث أممي لليمن، وقالت قناة «العربية» الإخبارية، إن دبلوماسيين مخضرمين مرشحان لخلافة جريفيث بينهم البريطاني نيكولاس كاي والسويدي هانش جرندبيرج.

وكان مجلس الأمن الدولي، وافق في 15 فبراير 2018 على تعيين جريفيث مبعوثاً أممياً خاصاُ إلى اليمن خلفاً لـ إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

ويعتبر جريفيث، المولود في عام 1951، واحداً من أهم الدبلوماسيين الأوروبيين، وهو المدير التنفيذي للمعهد الأوروبي للسلام في بروكسل، ولديه خبرة واسعة في حل النزاعات والتفاوض والشؤون الانسانية.

وكان جريفيث يشغل منصب المدير المؤسس لمركز الحوار الإنساني في جنيف، واستمر في المنصب من عام 1999 إلى عام 2010، كما عمل في السلك الدبلوماسي البريطاني ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» والمنظمة الخيرية «أنقذوا الأطفال».

وتم تعيين جريفيث، مديراً للشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في جنيف في عام 1994 وأصبح منسق الإغاثة الطارئة لها في نيويورك عام 1998، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».