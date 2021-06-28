حبس 3 متهمين في «أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير» سنة مع الشغل

قضت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الاثنين، بالحبس سنة مع الشغل لـ3 متهمين في قضية «أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير»، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم، والدكتور علي عمارة، وسعد الدين سرحان، وأمانة سر أشرف صلاح، وأحمد مصطفى.

وتعود وقائع القضية إلى أحداث العنف التي وقعت منذ عامين بمحيط نقابة الصحفيين، في الذكرى الثالثة لثورة يناير، ما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ووفاة 6 آخرين.

كانت النيابة أسندت للمتهمين وآخرين - سبق الحكم عليهم - عددًا من الاتهامات، من بينها: القتل والشروع في القتل والتجمهر، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، والإتلاف العمد للممتلكات العامة، إلى جانب تكدير السلم العام على خلاف القانون.

يذكر أن محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، قضت في 26 فبراير من عام بالسجن سنة مع الشغل لـ15 متهما حضوريا، و10 سنوات لـ212 متهما بقضية «أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير»، التي شهدت وقوع أحداث عنف.