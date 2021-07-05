ضرب ابنه فحرقته زوجته.. ربة منزل تشوه زوجها بـ«براد شاي» في الدقهلية

أصيب ميكانيكي بحروق من الدرجة الثانية بالصدر والرقبة بقرية «أولاد علم»، بمركز المنزلة في محافظة الدقهلية، وبسؤاله اتهم زوجته بإلقاء مياه ساخنة عليه من «براد شاي» عليه، خلال وجودهما بالمنزل سكنهما وذلك لتعنيفه ابنهما وتعديه عليه بالضرب، لقيامه باللهو في الشارع في أوقات متأخرة، ووصل الزوج إلى مستشفى المنزلة مصابا بحروق، وأجرى الأطباء له الإسعافات الطبية اللازمة.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنزلة من مستشفى المنزلة العام بوصول المدعو كريم عباس عوض رزق، 43 عاما، میکانیکي، ومقيم في قرية «أولاد علم»، دائرة المركز، مصابا بحروق من الدرجة الثانية بالصدر والرقبة (ادعاء تعدي)، وبانتقال الضباط والفحص وسؤاله اتهم زوجته المدعوة، نرمين عبده الزناتي سيد شداد، 31 عاما، ربة منزل، ومقيمة بذات القرية، بإلقاء مياه ساخنة من «براد شاي» عليه، حال وجودهما بمحل سكنهما، وذلك لقيامه بتعنيف ابنهما محمد کریم عباس عوض، 11 عاما، تلميذ، وتعديه عليه بالضرب لقيامه باللهو في الشارع في أوقات متأخرة.

وتمكنت مباحث مركز المنزلة من ضبط المتهمة وبمواجهتها، في محضر الشرطة، اعترفت بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5104 لسنة 2021، جنح مركز شرطة المنزلة، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.