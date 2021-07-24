في شقة المقطم.. قاصر تقضي أسبوعا مع عشيقها وتحمل منه سفاحا: «قال لها إنتي مراتي»

مشاجرة مع شقيقها الأكبر أجبرتها على الهرب من منزلها، ليتلقفها عشيقها، وتقضي معه 7 أيام كاملة في شقة بالمقطم، كانت كفيلة لتنمو الثمرة المحرمة في رحمها، وبعد أن عادت لمنزلها، ظنًا منها بأن الأمر مضى بسلام، اكتشفت والدتها المصيبة، بحملها سفاحا، رغم أنهم ما زالت قاصرا، لتبلغ الشرطة وتتهم الشاب عشيقها بهتك عرضها.

وقالت يارا، الفتاة القاصر، 16 سنة، التي تعرضت لهتك عرضها داخل شقة عشيقها بالمقطم، وحملت منه سفاحا، إنها تعرضت للاعتداء لمدة 7 أيام، وأن العلاقة حدثت بالتراضي مع عشيقها، بعد أن أخبرها بأنها زوجته أمام الله بقوله: «إنتي مراتي قدام ربنا».

جلسة تعارف بين المتهم والضحية

وقالت الضحية «يارا»، في تحقيقات النيابة العامة التي حصلت «الوطن» على نصها، إنها تعرفت على المتهم ويدعى «علي» منذ فترة كبيرة، حيث كان صديق خطيب إحدى صديقاتها، ونشأت بينهما علاقة غرامية، وكانت هناك الكثير من المكالمات والمقابلات التي جمعتهما سويًا.

الضحية قضت 7 أيام في شقة المقطم مع المتهم

وأضافت الفتاة أن بداية علاقاتهما الآثمة، جاءت عقب مشاجرتها مع شقيقها الأكبر، حيث تركت لهم المنزل، وهربت وحال معرفة المتهم بذلك، أخبرها بأن لديه شقة، ملك ابن خاله بمنطقة المقطم، موضحة: «بعد ذهابي قضينا معًا 7 أيام، وكانت تجمعنا علاقة حميمية عدة مرات يوميًّا، وحال مهاتفة والدتي له لكي تبحث عني، أقنعني بالعودة لمنزلي، وأكد أن هذا اللقاء لن يكون الأخير».

وتابعت «يارا»، بأن عشقها كان يهاتفها دائما ويحدد معها المكان الذي سيجمعهما، وكان من بين الأماكن منزل أحد أقاربه بمحافظة المنوفية، موضحة: «بعد عودتي للمنزل شكّت والدتي في سلوكي وتصرفاتي وإعيائي المستمر، فقررت التوجه بي لأقرب طبيب نساء، وعندها تأكدت من حملي في الشهر الثالث».

الضحية تحمل سفاحا

واختتمت الضحية اعترافاتها في التحقيقات قائلة: «لم تتهم والدتي سوى (علي) وأنه والد هذا الطفل، وقررت هي وأبي تحرير محضر بقسم شرطة الموسكي وتم إلقاء القبض عليه».

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم «على» 19 سنة، عامل، تهمة هتك عرض قاصر لم تبلغ الـ18 من عمرها، وبمواجهته أنكر الاتهامات، وتم حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، وإحالته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، التي من المنتظر أن تصدر حكمها على المتهم.