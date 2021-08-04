إصابة شخص في تصادم سيارتين ملاكي بأسيوط

أصيب شخص في حادث تصادم وقع اليوم، بين سيارتين ملاكي بمدخل قرية «الشيخ مبارك» التابعة لمركز منفلوط في محافظة أسيوط.

وتلقى اللواء عمر السويفي، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد وصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بمدخل قرية «الشيخ مبارك»، دائرة المركز ووقوع مصاب.

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع الحادث بين سيارة ملاكي رقم «9456 ي ب ر» وسيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية رقم «8125 ق ه و».

و أسفر الحادث عن إصابة مينا روفائيل، وجرى تم نقله إلى مستشفى منفلوط المركزي، وجرى رفع ٱثار الحادث وتحرير المحضر اللازم وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

حادث تصادم بين سيارة شرطة وملاكي دون إصابات

وعلى جانب آخر، تلقى مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان أسيوط، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة شرطة وأخرى ملاكي دون إصابات.

وبانتقال قوات من الشرطة، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع الحادث بين سيارة شرطة رقم 4314 ب 15، تابعة لقسم ثان أسيوط بقيادة الرقيب محمد حسانين خليف، وسيارة ملاكي 378 س ط ب بقيادة يوسف محمد عبدالعال، وذلك بتقاطع شارع النيل مع شارع الهلالي دون ثمة إصابات، وجرى رفع السيارتين واصطحابهما إلى قسم ثان أسيوط.

جرى تحرير المحضر اللازم وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.