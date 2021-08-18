بالأسماء.. إصابة 10 في تصادم سيارتين بالساحل الشمالي

أصيب، منذ قليل، 10 مواطنين باصابات متفرقة، إثر وقوع حادث تصادم سيارة 7 راكب مع سيارة ملاكي أمام قرية «مينا 1» في الساحل الشمالي على طريق الخدمات في اتجاه مرسى مطروح، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونُقل جميع المصابين إلى مستشفى العلمين النموذجي، حيث قُدمت لهم الإسعافات الأولية، وأخطرت شرطة النجدة اللواء هشام أبوالنصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

أسماء وحالات حادث تصادم الساحل الشمالي

واستقبل مستشفى العلمين النموذجي، اليوم الأربعاء، فور وقوع الحادث المصابين العشرة، وهم حسام حسن عواد، 35 سنة، من المنوفية، مصاب باشتباه «pc» واشتباه كسر بالساقين والفخذ الأيسر والفقرات القطنية والعنقية وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وإبراهيم صلاح إبراهيم، 46 سنة، من القاهرة، مصاب باشتباه «pc» واشتباه كسر بالفقرات القطنية، وعظام الصدر كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وهند ناصر فؤاد، 15 سنة، من القاهرة، مصابة باشتباه «pc» وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد أحمد الشوربجي، 21 سنة، من المنوفية، مصاب باشتباه «pc» واشتباه كسر بالساق اليمني كدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وهايدي ناصر فؤاد إسماعيل، 21 سنة، من الإسكندرية، مصاب باشتباه «pc» وقطع بالشفة السفلى وجرح باليد اليمنى، واشتباه كسر بعظام الوجه وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد فراج السيد، 30 سنة، من البحيرة، مصاب باشتباه «pc»، واشتباه كسر بمشطية القدم اليمنى واليسرى، مع اشتباه كسر بالفقرات القطنية، وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وبدر الدين محمود السيد، 27 سنة، من القاهرة، مصاب باشتباه «pc»، واشتباه كسر بالفقرات القطنية، والضلوع كدمات وسحجات متفرقه بالجسم، ومرسى أحمد رمضان، 43 سنة، من البحيرة، مصاب باشتباه «pc» واشتباه كسر بالضلوع من الناحية اليسرى، وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وهاني رمضان عبدالسلام، 41 سنة، من البحيرة، مصاب باشتباه «pc»، واشتباه كسر بالفقرات العنقية والقطنية والساقين وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد سعد جاد الله، 40 سنة، من البحيرة، مصاب باشتباه «pc»، واشتباه كسر بالساق اليمنى والفقرات العنقية، وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

مباحث العلمين تعاين موقع الحادث

وانتقلت مباحث قسم شرطة العلمين إلى موقع الحادث، في الساحل الشمالي، وجار الفحص ورفع تقرير للنيابة بأسباب وقوع الحادث وملابساته، وتولت النيابة التحقيق.