ضبط شخص حوّل منزله لإدارة شبكة قنوات فضائية مشفرة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بمنطقة الأميرية بالقاهرة، حول سطح منزله إلى مكان لإدارة شبكة قنوات فضائية مشفرة وإعادة بثها على قاطنى المنطقة سكنه مقابل مبالغ مالية بالمخالفة لأحكام القانون.

وأكدت معلومات وتحريات قسم مباحث المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة، اتخاذ «أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية» سطح العقار سكنه، مكانا لإدارة شبكة قنوات فضائية مشفرة، وإعادة بثها على قاطني المنطقة سكنه، مقابل مبالغ مالية بالمخالفة لأحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى استهدافه وضبطه، وعثر بسطح العقار على «عدد 21 جهاز ريسيفر- 12 كارت فك شفرة القنوات الفضائية- كابينة توزيع قنوات فضائية- جهاز سويتش».

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الفحص والتفتيش، اعترف بإرتكاب الواقعة بهدف تحقيق أرباح مادية غير مشروعة.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.